Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden

Dabei handelt es sich um eine ernste Situation. Es läuft das Testspiel zwischen dem City FC Abuja und JKU FC in Babati in Tansania. In der 78. Minute steht‘s 1:1. Plötzlich macht sich leichte Panik im Stadion breit. Ein riesiger Bienenschwarm taucht auf und „erobert“ die Anlage. Alle Protagonisten auf und außerhalb des Platzes reagieren geistesgegenwärtig: Sie legen sich auf den Boden. Flach. Minutenlang. Bewegen sich nicht. Skurrile Bilder, ernstes Szenario. Auch Ersatzspieler schützen sich, bleiben aber cool und scherzen sogar noch.