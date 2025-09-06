Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zum Wohlfühlen“

Statt Container! Adnet eröffnet neue Volksschule

Salzburg
06.09.2025 08:00
Direktorin Julia Wenger freut sich auf den Schulstart in der neuen Adneter Volksschule.
Direktorin Julia Wenger freut sich auf den Schulstart in der neuen Adneter Volksschule.(Bild: Markus Tschepp)

Zwei Jahre im Container sind genug! Am Montag öffnet die neue Adneter Volksschule in Salzburg erstmals ihre Pforten. Was Kinder und Lehrer erwartet? Viel Holz und digitale Klassen. 

0 Kommentare

„Sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen“, ist sich Direktorin Julia Wenger sicher. Am Montag dürfen die knapp 200 Kinder der Adneter Volksschule erstmals ihre künftigen Klassenzimmer besichtigen. Nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit ist rechtzeitig zum Schulstart alles fertig. „Eine richtige Punktlandung“, lacht Wenger.

Die frühere Schule war knapp 50 Jahre alt, ein Neubau unumgänglich. Der neue Komplex an selber Stelle ist deutlich größer, hat einen Stock mehr als der Altbau und beherbergt nun zehn Klassen und eine Vorschulgruppe. Alle Klassen verfügen über digitale Tafeln, sämtliche Räume können bei Bedarf klimatisiert werden. Auffallend: Im Gebäude wurde viel Holz verbaut. „Wir wollten eine Schule, in der man sich wohlfühlt, und haben bewusst auf allzu viel Glas verzichtet. Schön, dass unsere Wünsche so ernst genommen worden sind“, freut sich die Direktorin.

Lesen Sie auch:
Für einen reibungslosen Schulstart sollen die Junglehrer in einer „Onboarding“-Woche in der ...
Krone Plus Logo
Interessensvertreter:
„Bildungsdirektor klingt wie ein beleidigtes Kind“
03.09.2025
Krone Plus Logo
Neue Gebäude
Alles neu: Jetzt werden noch Schulmöbel geschleppt
30.08.2025

Die Gemeinde kostet der Neubau zwischen sieben und acht Millionen Euro. „Wir sind damit absolut im Rahmen geblieben“, betont auch Ortschef Wolfgang Auer (ÖVP). Denn: „Wir haben wirklich um jede nur erdenkliche Förderung angesucht.“

„Ferienverlängerung war zu keinem Zeitpunkt eine Option“
Für die Lehrkräfte der Volksschule waren die vergangenen Wochen stressig, galt es doch, die neuen Klassenzimmer einzuräumen und für den Schulstart bereitzumachen. „Alle haben super mitgezogen und freuen sich, dass es jetzt losgeht. Eine Ferienverlängerung war zu keinem Zeitpunkt eine Option für uns“, sagt die Direktorin.

Die letzten Vorbereitungen laufen: Lehrerin Lisa Macheiner ist bereit für den Schulbeginn am ...
Die letzten Vorbereitungen laufen: Lehrerin Lisa Macheiner ist bereit für den Schulbeginn am Montag.(Bild: Markus Tschepp)

In den vergangenen beiden Jahren dienten – wie berichtet – 90 Container als Schulgebäude-Ersatz. Wenger: „Uns hat es da an nichts gefehlt. Wir waren da eigentlich sogar besser ausgestattet als in unserer alten Adneter Volksschule.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.474 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
173.148 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Oberösterreich
Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis
142.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Pool im Garten muss befüllt werden, oft macht das die Feuerwehr – rund um den Skandal in ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1414 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1367 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf