Statt Container! Adnet eröffnet neue Volksschule

Die frühere Schule war knapp 50 Jahre alt, ein Neubau unumgänglich. Der neue Komplex an selber Stelle ist deutlich größer, hat einen Stock mehr als der Altbau und beherbergt nun zehn Klassen und eine Vorschulgruppe. Alle Klassen verfügen über digitale Tafeln, sämtliche Räume können bei Bedarf klimatisiert werden. Auffallend: Im Gebäude wurde viel Holz verbaut. „Wir wollten eine Schule, in der man sich wohlfühlt, und haben bewusst auf allzu viel Glas verzichtet. Schön, dass unsere Wünsche so ernst genommen worden sind“, freut sich die Direktorin.