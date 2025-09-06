Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Funkstille vor Finale

Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe

US-Sport
06.09.2025 09:00
2013 feierten Neuman (li.) und Calaycay zusammen eine Perfect Season.
2013 feierten Neuman (li.) und Calaycay zusammen eine Perfect Season.(Bild: Hanens Jirgal)

Chris Calaycay steht am Sonntag als Headcoach der Vienna Vikings zum dritten Mal im Finale der European League of Football. Dort treffen die Wiener auf Stuttgart Surge mit Trainer Jordan Neuman. Der feierte nicht nur 2013 als Offensive Coordinator mit den Wienern eine Perfect Season. Er verhinderte als Stuttgart-Coach 2023 auch den Finaleinzug der Vikings.

0 Kommentare

Funkstille. Seit drei Wochen gab es keinen Kontakt zwischen Vikings-Headcoach Chris Calaycay und Jordan Neuman, seinem Gegenüber bei Stuttgart Surge. Am Sonntag treffen die beiden im Finale der European League of Football aufeinander. Die beiden Football-Strategen sind enge Freunde, haben sonst mindestens einmal die Woche Kontakt. Doch im Play-off ist alles anders. „Wir werden erst vor dem Spiel am Sonntag auf dem Feld wieder miteinander sprechen“ verrät Calaycay.

2022 holten die Vikings in Klagenfurt gegen Hamburg den Titel in der ELF.
2022 holten die Vikings in Klagenfurt gegen Hamburg den Titel in der ELF.(Bild: GEPA)

„Unsere Familien sind eng befreundet“, bestätigen beide Coaches im Gespräch mit der „Krone“. Denn von 2011 bis 2013 war Neuman als Offensive Coordinator bei den Vienna Vikings so etwas wie die rechte Hand von Calaycay. Das Duo war sehr erfolgreich, holte 2012 und 2013 in der Austrian Bowl jeweils den Titel. 2013 gelange dabei neben dem Gewinn der Eurobowl auch noch eine Perfect Season, eine Spielzeit, in der kein einziges Match verloren ging.

Während Calaycay seit mittlerweile mehr als einem Vierteljahrhundert ein Viking ist, zog es Neuman nach seiner Zeit in Wien nach Deutschland. Nach Engagements bei den Schwäbisch Hall Unicorns und der deutschen Nationalmannschaft, betreut er nun seit 2022 die ELF-Franchise in Stuttgart.

Ideale Chance zur Revanche
2023 kam’s in Wien zum Halbfinal-Duell mit den Vikings. Stuttgart setzte sich mit 40:33 durch. Es war das einzige Mal in den bisherigen vier Spielzeiten, dass die Wikinger nicht ins Finale der ELF einzogen. „Dieses Geschenk, das mir Jordan damals gemacht hat, möchte ich ihm jetzt gerne zurückgeben“, schmunzelt Chris. Die Gelegenheit könnte besser nicht sein. Das Finale am Sonntag steigt in Stuttgart. Die Vikings stehen zum dritten Mal im Endspiel. So oft wie keine andere Mannschaft. Der zweite Titel wäre eine logische Folge. Und die ideale Revanche.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.810 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
173.532 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.237 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1431 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
990 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr US-Sport
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe
Krone Plus Logo
NFL-Legionär Raimann
„Die Semmelknödel muss ich hier rationieren“
Fiese Spuck-Attacke
Nach nur sechs Sekunden: Skandal zum NFL-Start!
Einschläferung drohte:
19 Hunde vor Tod gerettet! Hype um Football-Profi
„Hat Spaß gemacht“
Kelce spricht erstmals über Verlobung mit Swift

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf