Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe

Ideale Chance zur Revanche

2023 kam’s in Wien zum Halbfinal-Duell mit den Vikings. Stuttgart setzte sich mit 40:33 durch. Es war das einzige Mal in den bisherigen vier Spielzeiten, dass die Wikinger nicht ins Finale der ELF einzogen. „Dieses Geschenk, das mir Jordan damals gemacht hat, möchte ich ihm jetzt gerne zurückgeben“, schmunzelt Chris. Die Gelegenheit könnte besser nicht sein. Das Finale am Sonntag steigt in Stuttgart. Die Vikings stehen zum dritten Mal im Endspiel. So oft wie keine andere Mannschaft. Der zweite Titel wäre eine logische Folge. Und die ideale Revanche.