Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe

Chris Calaycay steht am Sonntag als Headcoach der Vienna Vikings zum dritten Mal im Finale der European League of Football. Dort treffen die Wiener auf Stuttgart Surge mit Trainer Jordan Neuman. Der feierte nicht nur 2013 als Offensive Coordinator mit den Wienern eine Perfect Season. Er verhinderte als Stuttgart-Coach 2023 auch den Finaleinzug der Vikings.
Funkstille. Seit drei Wochen gab es keinen Kontakt zwischen Vikings-Headcoach Chris Calaycay und Jordan Neuman, seinem Gegenüber bei Stuttgart Surge. Am Sonntag treffen die beiden im Finale der European League of Football aufeinander. Die beiden Football-Strategen sind enge Freunde, haben sonst mindestens einmal die Woche Kontakt. Doch im Play-off ist alles anders. „Wir werden erst vor dem Spiel am Sonntag auf dem Feld wieder miteinander sprechen“ verrät Calaycay.
„Unsere Familien sind eng befreundet“, bestätigen beide Coaches im Gespräch mit der „Krone“. Denn von 2011 bis 2013 war Neuman als Offensive Coordinator bei den Vienna Vikings so etwas wie die rechte Hand von Calaycay. Das Duo war sehr erfolgreich, holte 2012 und 2013 in der Austrian Bowl jeweils den Titel. 2013 gelange dabei neben dem Gewinn der Eurobowl auch noch eine Perfect Season, eine Spielzeit, in der kein einziges Match verloren ging.
Während Calaycay seit mittlerweile mehr als einem Vierteljahrhundert ein Viking ist, zog es Neuman nach seiner Zeit in Wien nach Deutschland. Nach Engagements bei den Schwäbisch Hall Unicorns und der deutschen Nationalmannschaft, betreut er nun seit 2022 die ELF-Franchise in Stuttgart.
Ideale Chance zur Revanche
2023 kam’s in Wien zum Halbfinal-Duell mit den Vikings. Stuttgart setzte sich mit 40:33 durch. Es war das einzige Mal in den bisherigen vier Spielzeiten, dass die Wikinger nicht ins Finale der ELF einzogen. „Dieses Geschenk, das mir Jordan damals gemacht hat, möchte ich ihm jetzt gerne zurückgeben“, schmunzelt Chris. Die Gelegenheit könnte besser nicht sein. Das Finale am Sonntag steigt in Stuttgart. Die Vikings stehen zum dritten Mal im Endspiel. So oft wie keine andere Mannschaft. Der zweite Titel wäre eine logische Folge. Und die ideale Revanche.
