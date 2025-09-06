Luis Suárez für sechs Spiele gesperrt

Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Bewerbs gesperrt worden. Der 38-jährige Stürmer von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre entschuldigt.