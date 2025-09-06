Luis Suárez für sechs Spiele gesperrt

Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Bewerbs gesperrt worden. Der 38-jährige Stürmer von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre entschuldigt.
Außer dem ehemaligen Nationalspieler Uruguays muss Miami in der kommenden Saison auch in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier war ebenfalls in die Tumulte involviert. Für drei Spiele gesperrt wurde Tomás Avilés. Steven Lenhart aus dem Betreuerstab der Seattle Sounders kassierte eine Fünf-Spiele-Sperre.
Kommen weitere Strafen?
Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.