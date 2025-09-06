Vorteilswelt
Nach Spuck-Eklat

Luis Suárez für sechs Spiele gesperrt

Fußball International
06.09.2025 09:28
Luis Suarez muss sechs Spiele zuschauen.
Luis Suarez muss sechs Spiele zuschauen.(Bild: APA/AFP/Paul ELLIS)

Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Bewerbs gesperrt worden. Der 38-jährige Stürmer von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre entschuldigt.

0 Kommentare

Außer dem ehemaligen Nationalspieler Uruguays muss Miami in der kommenden Saison auch in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier war ebenfalls in die Tumulte involviert. Für drei Spiele gesperrt wurde Tomás Avilés. Steven Lenhart aus dem Betreuerstab der Seattle Sounders kassierte eine Fünf-Spiele-Sperre.

Lesen Sie auch:
Luis Suárez (3. von li.) sorgte wieder einmal für Schlagzeilen.
„Ich lag falsch“
Widerliche Spuck-Attacke: Suarez entschuldigt sich
05.09.2025

Kommen weitere Strafen?
Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.

Porträt von krone Sport
krone Sport
