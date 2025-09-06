Vorteilswelt
Tätersuche läuft

Frau belästigt: Nicht einmal Busfahrer reagierte!

Steiermark
06.09.2025 08:22
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jöchl Martin)

In einem Linienbus von Wien kommend enblößte sich am Dienstagabend ein noch unbekannter Fahrgast neben einer Frau. Diese schlug Alarm, doch sie wurde in ihrer Not alleine gelassen!

Abartige Szenen spielten sich Dienstagabend in einem Linienbus in Pinggau ab: Der Bus war am Weg von Wien in Richtung Schäffernsteg. Eine 34-jährige Frau saß darin, neben sie setzte sich ein ungefähr 40 Jahre alter Mann. Plötzlich entblößte er sich und begann, sich neben ihr zu befriedigen! Angewidert sprang die Frau auf und informierte weitere Fahrgäste über das Geschehen. Doch nicht einmal der Busfahrer soll laut Polizei reagiert haben!

Täterbeschreibung

  • Männlich, etwa 40 Jahre alt
  • vermutlich Inländer
  • Brillenträger
  • Große Tätowierung an Brust und rechtem Oberarm (Motiv unbekannt)
  • Bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt und weißen Socken
  • führte eine grüne und eine rote Tasche mit sich

Beim Ziel in Schäffernsteg verließ das Opfer fluchtartig den Bus. Danach wurde Anzeige gegen den noch unbekannten Mann erstattet. Da sich im Bus zahlreiche Fahrgäste befunden haben, geht die Polizei von mehreren Zeugen aus. Diese werden gebeten, sich bei der Dienststelle Rohrbach an der Lafnitz  unter 059133/6236 oder per Mail PI-ST-Rohrbach-an-der-Lafnitz@polizei.gv.at zu melden.

Ähnliche Themen
Wien
Polizei
Linienbus
