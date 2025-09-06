Frau belästigt: Nicht einmal Busfahrer reagierte!

Abartige Szenen spielten sich Dienstagabend in einem Linienbus in Pinggau ab: Der Bus war am Weg von Wien in Richtung Schäffernsteg. Eine 34-jährige Frau saß darin, neben sie setzte sich ein ungefähr 40 Jahre alter Mann. Plötzlich entblößte er sich und begann, sich neben ihr zu befriedigen! Angewidert sprang die Frau auf und informierte weitere Fahrgäste über das Geschehen. Doch nicht einmal der Busfahrer soll laut Polizei reagiert haben!