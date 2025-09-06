Fahndung nach australischem „Reichsbürger“

Der Mordverdächtige soll aus den Reihen der selbst ernannten „Sovereign Citizens“ stammen. Diese Extremistengruppe ist mit den deutschen „Reichsbürgern“ vergleichbar. Die Polizei suchte den Mann am 26. August etwa 300 Kilometer nordöstlich von Melbourne auf seinem Grundstück auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken, der gegen ihn vorlag. Dabei ging es um Sexualdelikte. Der Mann eröffnete laut Polizei plötzlich das Feuer.