Reh ausgewichen: Wagen landet auf dem Dach

Mit vier Insassen im Wagen war der 18-jährige Slowene Sonntagfrüh gerade auf der Loibacher Straße in Richtung Grenzübergang Raunjak unterwegs, als gegen 01.05 Uhr plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Der junge Lenker wollte einen Zusammenstoß unbedingt verhindern – und versuchte geistesgegenwärtig auszuweichen.