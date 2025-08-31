Reh ausgewichen: Wagen landet auf dem Dach

Schmerzhafte Begegnung auf der Loibacher Straße bei Bleiburg in Kärnten: Ein junger Autolenker wollte einem Reh ausweichen – der Wagen landete in Folge auf dem Dach, und alle fünf Insassen verletzt im Spital.
Mit vier Insassen im Wagen war der 18-jährige Slowene Sonntagfrüh gerade auf der Loibacher Straße in Richtung Grenzübergang Raunjak unterwegs, als gegen 01.05 Uhr plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Der junge Lenker wollte einen Zusammenstoß unbedingt verhindern – und versuchte geistesgegenwärtig auszuweichen.
Kontrolle verloren
Ein folgenschweres Manöver: Der junge Autofahrer verlor die Kontrolle und kam mit seinem Auto ins Schleudern. Woraufhin das Fahrzeug erst gegen mehrere Straßenleiteinrichtungen, eine Brücke und schließlich in einen Holzmast krachte.
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach - und alle fünf Insassen in Folge verletzt im Spital. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.
