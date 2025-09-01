Das „Busch“-Revival: Unten wird es wieder haarig

Wer gerade frisch von seiner warmen Urlaubsdestination kommt, wird es schon bemerkt haben: Brazilian Waxing ist out, Botanischer Garten in. Der volle „Busch“ da unten – aber nicht nur dort – feiert sein haariges Revival. Nicht zuletzt dank sozialer Medien wie TikTok, Etsy und Co., wo etwa unter #fullbush2025 oder #bushmaxxing vor allem Frauen ihre Haarpracht feiern.