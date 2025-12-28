Böller-Schaden am Pkw? Was Besitzer nun tun sollen

Wenn es zu Silvester vielerorts kracht, kann es am nächsten Tag ein böses Erwachen geben: Der eigene Pkw ist demoliert. Doch viele Betroffene bleiben auf dem Schaden sitzen.
Für viele ist das Abschießen von Raketen noch immer ein wichtiger Bestandteil von Silvester. Doch oftmals werden – mitunter unwissentlich – dabei auch Autos getroffen und demoliert. Für dessen Besitzer eine ärgerliche Situation, die sich noch weiter zuspitzen kann: Denn er muss mitunter selbst für die Reparatur aufkommen.
Wer zahlt den Schaden?
Denn kann der „Schütze“ nicht ausfindig gemacht werden, muss man den Schaden selbst bezahlen. „Eine Haftpflichtversicherung übernimmt schließlich niemals Schäden am eigenen Fahrzeug“, erklärt Wolfgang Stangl, Geschäftsführer des ARBÖ Niederösterreich. Eine Teil- oder Vollkaskoversicherung kann jedoch helfen.
Ist Vandalismus im Vertrag abgedeckt, sollte der Vorfall möglichst rasch angezeigt und an die Versicherung weitergeleitet werden, empfiehlt Stangl.
Sicherer Stellplatz
Damit es gar nicht so weit kommt, rät der ARBÖ-Chef, das Auto auf überdachten Abstellplätzen zu parken – in Städten etwa in Tiefgaragen. Ist dies nicht möglich, dann sollte man in Wohngebieten zumindest nicht in der Nähe von Balkons parken. „Sie dienen oft als ,Startbasen’ für Raketen“, weiß Stangl. Auch Parkplätze in der Nähe von Veranstaltungen oder Gaststätten sollte man meiden.
