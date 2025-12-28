Böller-Schaden am Pkw? Was Besitzer nun tun sollen

Sicherer Stellplatz

Damit es gar nicht so weit kommt, rät der ARBÖ-Chef, das Auto auf überdachten Abstellplätzen zu parken – in Städten etwa in Tiefgaragen. Ist dies nicht möglich, dann sollte man in Wohngebieten zumindest nicht in der Nähe von Balkons parken. „Sie dienen oft als ,Startbasen’ für Raketen“, weiß Stangl. Auch Parkplätze in der Nähe von Veranstaltungen oder Gaststätten sollte man meiden.