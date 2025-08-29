40 Prozent mehr: China-Marken kapern die IAA

Omoda/Jaecoo

Einen ganz anderen Ansatz verfolgen die Schwestermarken Omoda und Jaecoo, die zum expansiven Chery-Konzern gehören. Sie reisen mit gleich fünf Neuheiten an. Auf der Messe zu sehen sind die Elektromodelle Omoda 5 und Jaecoo J5 sowie die Plug-in-Hybride Omoda 7, Jaecoo J7 und Omoda 9. Den Marktstart in Deutschland bestreiten zunächst der Omoda 5 und der Jaecoo J7, die über ein neues Netz von rund 40 Handelspartnern vertrieben werden sollen. Offizielle Preise für Deutschland gibt es zwar noch nicht, in Großbritannien startet der Omoda 5 EV jedoch bei umgerechnet rund 38.000 Euro, der Jaecoo J7 PHEV bei etwa 41.000 Euro.