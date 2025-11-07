Vorteilswelt
Vater ist erleichtert

Romantik pur! Schumacher hat sich verlobt

Motorsport
07.11.2025 20:31

David Schumacher verkündet seine Verlobung mit Freundin Vivien Keszthelyi. Der Sohn Ralf und Cora Schumacher macht die Neuigkeit via Instagram offiziell.

0 Kommentare

„Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen“, schreibt David neben einigen Strandfotos. Auf den Malediven stieg der romantische Antrag des Motorsport-Paares.

„Wurde ja auch Zeit.“
Der Schumacher-Sohn fährt im Haupt Racing Team (HRT) als Ford-Werksfahrer. Vivien begann ihre Karriere bereits mit 13 Jahren. 2015 wurde sie die jüngste und einzige weibliche Fahrerin in der Audi Sport Racing Academy. Seit 2018 sind die beiden zusammen – und schon bald auch als Ehepaar.

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher(Bild: GEPA)

Papa Ralf war, ob der frohen Kunde, offenbar erleichtert. Der ehemalige F1-Pilot und jetziger TV-Experte teilte den Post und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Wurde ja auch Zeit.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
