Romantik pur! Schumacher hat sich verlobt

David Schumacher verkündet seine Verlobung mit Freundin Vivien Keszthelyi. Der Sohn Ralf und Cora Schumacher macht die Neuigkeit via Instagram offiziell.
„Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen“, schreibt David neben einigen Strandfotos. Auf den Malediven stieg der romantische Antrag des Motorsport-Paares.
„Wurde ja auch Zeit.“
Der Schumacher-Sohn fährt im Haupt Racing Team (HRT) als Ford-Werksfahrer. Vivien begann ihre Karriere bereits mit 13 Jahren. 2015 wurde sie die jüngste und einzige weibliche Fahrerin in der Audi Sport Racing Academy. Seit 2018 sind die beiden zusammen – und schon bald auch als Ehepaar.
Papa Ralf war, ob der frohen Kunde, offenbar erleichtert. Der ehemalige F1-Pilot und jetziger TV-Experte teilte den Post und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Wurde ja auch Zeit.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.