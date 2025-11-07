Romantik pur! Schumacher hat sich verlobt

„Wurde ja auch Zeit.“

Der Schumacher-Sohn fährt im Haupt Racing Team (HRT) als Ford-Werksfahrer. Vivien begann ihre Karriere bereits mit 13 Jahren. 2015 wurde sie die jüngste und einzige weibliche Fahrerin in der Audi Sport Racing Academy. Seit 2018 sind die beiden zusammen – und schon bald auch als Ehepaar.