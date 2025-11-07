Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg

Dank einer starken ersten Hälfte schlägt Liefering Kapfenberg mit 5:2. Alle Tore der Jungbullen sind in den ersten 45 Minuten gefallen. Für den Rekordsieg reichte es am Ende knapp nicht.
Was für ein Start! Liefering legte im Zweitliga-Spiel gegen Kapfenberg los wie die Feuerwehr. Nach 17 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Oliver Lukic, Rocco Zikovic und ein Eigentor von Maximilian Hofer sorgten früh für klare Verhältnisse. Für das 4:0 sorgte Lieferings neuer Freistoßkönig Jakob Brandtner (34.), der wie vor zwei Wochen gegen St. Pölten aus der Standardsituation direkt verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Aboubacar Camara noch auf 5:0!
Rekordsieg knapp verpasst
Die zweite Hälfte war dann naturgemäß nicht wirklich spannend. Daran änderten auch zwei Treffer der Kapfenberger (46., 67.) nichts. Am Ende war es ein klarer Sieg für Liefering – der dritte in Serie. Der höchste Triumph ging sich aber nicht aus, der bleibt jeweils ein 6:1 gegen Lafnitz, Rapid II und Kapfenberg.
ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Kapfenberger SV 5:2 (5:0). Tore: Lukic (7.), Zikovic (12.), Hofer (17., Eigentor), Brandtner (34.), Camara (45.); Murillo (46., Eigentor), Kadlec (67.). – FC Liefering (4-2-2-2): Sarcevic; Hussauf, Zikovic, Mendes, Brandtner; Striednig (81. Zabransky), Fernandes-Neto (74. Adejenughure); Ivanschitz (62. Freund), Lukic; Camara (81. Brandt), Murillo (62. Verhounig). – Red Bull Arena, Greinecker.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.