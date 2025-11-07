Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg

Was für ein Start! Liefering legte im Zweitliga-Spiel gegen Kapfenberg los wie die Feuerwehr. Nach 17 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Oliver Lukic, Rocco Zikovic und ein Eigentor von Maximilian Hofer sorgten früh für klare Verhältnisse. Für das 4:0 sorgte Lieferings neuer Freistoßkönig Jakob Brandtner (34.), der wie vor zwei Wochen gegen St. Pölten aus der Standardsituation direkt verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Aboubacar Camara noch auf 5:0!