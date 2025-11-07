Vorteilswelt
In Liga zwei

Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg

Salzburg
07.11.2025 19:50
Liefering durfte oft jubeln.
Liefering durfte oft jubeln.(Bild: GEPA)

Dank einer starken ersten Hälfte schlägt Liefering Kapfenberg mit 5:2. Alle Tore der Jungbullen sind in den ersten 45 Minuten gefallen. Für den Rekordsieg reichte es am Ende knapp nicht.

Was für ein Start! Liefering legte im Zweitliga-Spiel gegen Kapfenberg los wie die Feuerwehr. Nach 17 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Oliver Lukic, Rocco Zikovic und ein Eigentor von Maximilian Hofer sorgten früh für klare Verhältnisse. Für das 4:0 sorgte Lieferings neuer Freistoßkönig Jakob Brandtner (34.), der wie vor zwei Wochen gegen St. Pölten aus der Standardsituation direkt verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Aboubacar Camara noch auf 5:0!

Rekordsieg knapp verpasst
Die zweite Hälfte war dann naturgemäß nicht wirklich spannend. Daran änderten auch zwei Treffer der Kapfenberger (46., 67.) nichts. Am Ende war es ein klarer Sieg für Liefering – der dritte in Serie. Der höchste Triumph ging sich aber nicht aus, der bleibt jeweils ein 6:1 gegen Lafnitz, Rapid II und Kapfenberg.

ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Kapfenberger SV 5:2 (5:0). Tore: Lukic (7.), Zikovic (12.), Hofer (17., Eigentor), Brandtner (34.), Camara (45.); Murillo (46., Eigentor), Kadlec (67.). – FC Liefering (4-2-2-2): Sarcevic; Hussauf, Zikovic, Mendes, Brandtner; Striednig (81. Zabransky), Fernandes-Neto (74. Adejenughure); Ivanschitz (62. Freund), Lukic; Camara (81. Brandt), Murillo (62. Verhounig). – Red Bull Arena, Greinecker.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

