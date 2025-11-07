Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zweite Liga

Admira gewinnt Schlager und ist an St. Pölten dran

2. Liga
07.11.2025 22:49
Die Admira jubelt über Sieg im Schlager.
Die Admira jubelt über Sieg im Schlager.(Bild: GEPA)

Die Admira ist Tabellenführer SKN St. Pölten in der 2. Liga bis auf einen Punkt nahe gerückt. Die Südstädter setzten sich gegen den Leader im Schlagerspiel am Freitagabend zu Hause 2:1 (1:1) durch.

0 Kommentare

Zweimal schlug die Admira dabei nach Einwürfen zu: Lukas Malicsek (45.+4) und Matteo Meisl (88.) trafen für die Silberberger-Elf. Marco Hausjell (21.) hatte St. Pölten in Führung gebracht. Für den SKN war die dritte Saisonniederlage auch die dritte in Folge.

Lesen Sie auch:
Zweite Liga
Rückschlag für Vienna! Tor-Show von Liefering
07.11.2025

Das Duell der besten Offensivreihen der Liga begann für den SKN mit zwei frühen Ausfällen. Lukas Buchegger landete nach einem Zusammenstoß mit Alexander Schmidt unsanft im Kopfbereich und musste nach nicht einmal fünf Minuten schwer benommen vom Rasen, Torhüter Christopher Knett verletzte sich nach einer Landung an der Wade. Marcel Kurz kam neu ins Gehäuse. Nicht einmal acht Minuten waren da gespielt.

Hausjell trifft zur Führung
St. Pölten zeigte sich vor 2500 Zuschauern wenig erschüttert und schlug aus einem Gegenstoß zu. Nachdem die Admira einen Angriff vertändelte, setzte Winfred Amoah nach, seinen Querpass verwertete Hausjell volley ins Tor. Für den Ex-Admiraner war es das neunte Saisontor. Kurz war danach wenig geprüft. Die St. Pöltner schienen den Vorsprung schon in die Kabine mitzunehmen, kassierten aber den vermeidbaren Ausgleich. Nach einem Einwurf samt Kopfballverlängerung war Admira-Kapitän Malicsek zur Stelle.

Admira-Coach Thomas Silberberger setzte nach der Pause auf zwei neue Kräfte, seinem Team gehörte der Start in die zweiten 45 Minuten. St. Pölten übernahm aber mit Fortdauer der Partie wieder die Initiative. Spielgestalter Marc Stendera hämmerte einen Freistoß in der 72. Minute an die Latte. Der „Lucky Punch“ gelang der Admira. Erneut ebnete ein weiter Einwurf samt Verlängerung den Weg zum Torjubel. Der aufgerückte Matteo Meisl bugsierte den Ball über die Linie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
155.530 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
112.194 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.947 mal gelesen
Mehr 2. Liga
Zweite Liga
Admira gewinnt Schlager und ist an St. Pölten dran
In Liga zwei
Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg
Vor dem Ländle-Derby
Bregenz will nicht nur guter Gastgeber sein
Bregenz vs. Lustenau
Volles Haus garantiert Extramotivation im Derby
Krone Plus Logo
St. Pöltens Hausjell
„Dieses Interview verfolgt mich bis heute“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf