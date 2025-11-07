Admira gewinnt Schlager und ist an St. Pölten dran

Das Duell der besten Offensivreihen der Liga begann für den SKN mit zwei frühen Ausfällen. Lukas Buchegger landete nach einem Zusammenstoß mit Alexander Schmidt unsanft im Kopfbereich und musste nach nicht einmal fünf Minuten schwer benommen vom Rasen, Torhüter Christopher Knett verletzte sich nach einer Landung an der Wade. Marcel Kurz kam neu ins Gehäuse. Nicht einmal acht Minuten waren da gespielt.