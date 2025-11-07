Familie neun Jahre verfolgt: „War ein Albtraum“

Beziehung in „stiller Sprache“ geführt

So wie ihre Beziehung zu Thomas A. (Name geändert), die sie durch die „stille Sprache“ mit ihm führte. Die Betroffene erzählt, wie sie sich so eine Zukunft mit dem Unternehmer ausmalte und der Meinung war, mit ihm zu kommunizieren – der 47-Jährige hätte ihr so auch von seiner Scheidung erzählt. Er habe ihr telepathisch immer wieder Anweisungen gegeben, sie nach Treffen gefragt – aufgetaucht sei er aber nie. Einmal habe sie sogar schon für einen gemeinsamen Urlaub gepackt.