Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorab-Eröffnung

Die ersten Schwimmer waren wieder im Pannenbad

Salzburg
07.11.2025 17:30
Am Freitag ging es für die ersten Gäste wieder in das Schwimmbad. Offen für alle ist wieder ab ...
Am Freitag ging es für die ersten Gäste wieder in das Schwimmbad. Offen für alle ist wieder ab dem 14. November.(Bild: Markus Tschepp)

Pleiten, Pech und Pannen verfolgten das Paracelsusbad seit der ersten Eröffnung im Jahr 2019. Nach insgesamt 655 Tagen Stillstand in den vergangenen sechs Jahren und mehr als 7300 getauschten Schrauben, öffnet es nun zum vierten Mal seine Tore in der Stadt Salzburg.

0 Kommentare

Blitzblank poliert und wie neu wirkt das Paracelsusbad am Freitag bei seiner vierten Eröffnung nach 2019, Covid-Sperre und zwei Baustellen-bedingten Zwangspausen. Eine Handvoll Gäste ist kurz nach neun Uhr bereits dort. Diese ergatterten online eines der 200 Tickets für das „Pre-Opening“ – einen Vorab-Badetag nach einer schier endlosen Pannenserie, die sogar vor dem ersten Aufsperren vor sechs Jahren startete.

Claudia hat mit Arthur gleich den Kinderbereich getestet.
Claudia hat mit Arthur gleich den Kinderbereich getestet.(Bild: Markus Tschepp)

Und ausgerechnet die vielen Berichte über die Probleme mit den Deckenlammellen des Bads – hier mussten mehr als 7300 Schrauben getauscht werden – haben Claudia auf das Schwimmbad aufmerksam gemacht. „Wir wollten schon länger einmal hier her, aber das hat sich dann ja leider nicht ergeben“, erzählt sie der „Krone“ beim Lokalaugenschein.

Zitat Icon

Ich war bisher noch nie im Paracelsusbad. Uns gefällt es richtig gut und in Zukunft können wir hier sogar mit dem Rad herfahren.

Claudia aus der Stadt Salzburg

Also nutzte sie die Chance, so schnell wie möglich ins Bad zu kommen. „Sonst waren wir in der Rupertustherme, wo mein Sohn Arthur beim Babyschwimmen war.“ Wichtig für die Familie sind der Kinderbereich und die Rutsche: „Es ist schön, modern und hell.“

Veronika war eine der ersten Badegäste im Sportbecken.
Veronika war eine der ersten Badegäste im Sportbecken.(Bild: Markus Tschepp)

Sportlicher im Schwimmbad unterwegs ist Veronika, die als eine der ersten im Wasser war. „Bisher bin ich nicht viel geschwommen, möchte das aber jetzt ändern“, erzählt die Straßwalchnerin. Für sie ist das Paracelsusbad die nächste Möglichkeit, um ihre Bahnen zu ziehen.

Zitat Icon

Das Bad wirkt derzeit sehr gut auf mich. Auf das „Pre-Opening“ bin ich zufällig gestoßen, als ich schauen wollte, was der Eintritt kostet.

Veronika aus Straßwalchen

„Es wäre gut, wenn das Seekirchner Hallenbad endlich gemacht wird“, sagt sie. Auf die Vorab-Eröffnung ist sie online bei der Suche nach Ticketpreisen aufmerksam geworden. „Eigentlich wollte ich nur schauen, was es kostet.“

Mitarbeiterin Julia ist bereit für den Ansturm der Gäste.
Mitarbeiterin Julia ist bereit für den Ansturm der Gäste.(Bild: Markus Tschepp)

Eintrittspreise wie beim letzten Betrieb 2022
Tatsächlich standen die Eintrittspreise bis vor kurzem noch nicht fest. Mittlerweile ist klar, dass diese vorerst gleich bleiben, wie beim letzten regulären Betrieb 2022. Die Tageskarte für Erwachsene kostet zehn Euro. Im Jänner werden die Preise dann angepasst, sollen laut Stadt aber leistbar bleiben.

Zehn Euro Eintritt

So viel bezahlen Erwachsene ab Wiedereröffnung bis zum Ende des Jahres für eine Tageskarte. Danach werden die Preise aus 2022 erhöht.

Offen bleibt das Paracelsusbad aber auch dieses Mal nicht direkt: Es finden noch abschließende Schulungen des Personals statt. Und auch Anregungen der Gäste des ersten Badetags sollen mit einfließen.

Lesen Sie auch:
Sogar neue Handtücher stehen im Paracelsusbad bereit. Nur die Eintrittspreise kennen weder ...
Anpassungen nötig?
Pannenbad sperrt auf, ohne Preise zu kennen
25.10.2025
Krone Plus Logo
Nach Schrauben-Skandal
Leistungsbonus für Pleitefirma im Pannenbad fix
21.10.2025
Krone Plus Logo
655 Tage geschlossen
Baufirma winkt Prämie für das Salzburger Pannenbad
20.10.2025

Zu den 655 Tagen ohne Badebetrieb seit der Ersteröffnung, kommen also jetzt noch sechs Tage hinzu. Offen für alle ist das Bad dann ab dem 14. November. 

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.935 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.875 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
95.378 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf