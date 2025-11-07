Die ersten Schwimmer waren wieder im Pannenbad

Blitzblank poliert und wie neu wirkt das Paracelsusbad am Freitag bei seiner vierten Eröffnung nach 2019, Covid-Sperre und zwei Baustellen-bedingten Zwangspausen. Eine Handvoll Gäste ist kurz nach neun Uhr bereits dort. Diese ergatterten online eines der 200 Tickets für das „Pre-Opening“ – einen Vorab-Badetag nach einer schier endlosen Pannenserie, die sogar vor dem ersten Aufsperren vor sechs Jahren startete.