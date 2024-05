Omoda 5: Dieses China-SUV ist ein Exportschlager

Neben Omoda hat Chery auch noch Jaecoo als weitere Exportmarke gegründet, die ebenfalls im Herbst in Österreich eingeführt wird. Gemeinsam haben sie davon innerhalb eines Jahres 160.000 Fahrzeuge in 40 Ländern abgesetzt. Der Omoda 5 wurde in Mexiko zum „Best Mid-size Crossover Vehicle 2023“ gekürt. Echte Exportschlager also. Nun müssen sich die neuen Marken nur noch in Österreich bewähren.