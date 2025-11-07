Billig-Anbieter Shein entgeht vorerst Sperre

Auch andere Plattformen im Visier

Die französische Regierung plant jedoch weitere Maßnahmen. Der Verkauf illegaler Produkte sei von staatlichen Behörden auch auf anderen Plattformen festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums weiter. „Die Regierung wird in den nächsten Tagen neue Verfahren gegen diese Plattformen einleiten“, teilten die Behörden mit. Premierminister Sébastien Lecornu habe darum gebeten, in der nächsten Woche eine neue Lagebeurteilung vorzunehmen.