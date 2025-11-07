Rückschlag für Vienna! Tor-Show von Liefering

Die Vienna zeigte auch in Wels eine harmlose Vorstellung. Patrick Schmidt schoss nach einer halben Stunde einmal gefährlich aufs Gehäuse des Aufsteigers, viel mehr Torgefahr konnten sich die Wiener nicht erarbeiten. Auch Wels zeigte offensiv wenig, bot in der Abwehr aber eine stabile Vorstellung. Sebastian Malinowski hätte die Welser kurz nach der Pause voranbringen können, Vienna-Torhüter Christopher Giuliani parierte. Die beiden Teams neutralisierten sich danach wieder. Herthas Karim Conte sah nach einem rüden Einstieg im Finish überraschend nur Gelb.