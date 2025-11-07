Diese Stars sind für die meisten Grammys nominiert

Produzent von Taylor Swift nominiert

Mit den meisten Nominierungen unter den Produzenten liegen der US-Amerikaner Jack Antonoff und Cirkut vorn. Antonoff, bekannt für seine Arbeiten mit Stars wie Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde, zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Pop-Produzenten und gewann bereits mehrfach den Grammy als „Producer of the Year“. Der kanadische Hitgarant Cirkut (Henry Walter) schrieb und produzierte Welthits für Katy Perry, The Weeknd oder Britney Spears und arbeitete aktuell unter anderem mit Lady Gaga sowie Rosé und Bruno Mars.