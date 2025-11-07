Vorteilswelt
Wie viele kennen Sie?

Diese Stars sind für die meisten Grammys nominiert

Society International
07.11.2025 20:42
Kendrick Lamar bei der Halbzeit-Show der Super Bowl im Februar
Kendrick Lamar bei der Halbzeit-Show der Super Bowl im Februar(Bild: AP/Matt Slocum)

Es sind noch drei Monate hin bis zur 68. Grammy-Verleihung. Am Freitag ist aber schon bekannt geworden, welche Künstler diesmal für den wohl bekanntesten Musikpreis nominiert wurden. Ein Künstler darf sogar auf bis zu neun Auszeichnungen hoffen.

Der Grammy geht in die 68. Runde! In über 90 Kategorien werden die Besten der Besten in der Musikwelt gekürt. Und wenn es so viele Auszeichnungen gibt, dann muss es auch viele Nominierte geben. Am Freitag hat die Recording Academy ihre Namen veröffentlicht, rund 13.000 Mitglieder der Academy werden dann über die Preisträger entscheiden.

Bessere Gewinnchancen haben die Künstlerinnen und Künstler, die gleich mehrmals nominiert wurden. Gewissheit gibt es aber erst Anfang Februar, wenn die vergoldeten Schallplattenspieler in der US-Stadt Los Angeles verliehen werden. Folgend eine Auflistung jener Musikerinnen und Musiker mit den meisten Nominierungen:

Kendrick Lamar
Der Hip-Hop-Star Kendrick Lamar (38) geht als Favorit in die Verleihung. Er gilt als einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten, sein Erfolgsalbum „GNX“ sorgte weltweit für Begeisterung. Lamar wurde gleich neunmal in mehreren Kategorien nominiert – zum dritten Mal hintereinander auch in den Hauptkategorien Aufnahme, Song und Album. 2018 gewann Kendrick Lamar als erster Rapper überhaupt für sein Album „DAMN“ den Pulitzer-Preis für Musik.

Kendrick Lamar ist ein erfolgreicher Rapper.
Kendrick Lamar ist ein erfolgreicher Rapper.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Timothy Norris)

Lady Gaga
Lady Gaga kommt bei dem wohl bekanntesten Musikpreis der Welt auf sieben Nennungen. Sie ist ebenfalls in allen Hauptkategorien gleichzeitig nominiert, allerdings ist das für die 39-jährige Sängerin eine Premiere. Ihr Album „MAYHEM“ ist für den Preis des besten Albums des Jahres nominiert.

Lady Gaga performte 2017 bei der Halbzeit-Show der Super Bowl.
Lady Gaga performte 2017 bei der Halbzeit-Show der Super Bowl.(Bild: AP/Matt Slocum)

Bad Bunny
Der Latin-Rap und Reggeaton-Sänger Bad Bunny (31) darf auf bis zu sechs Auszeichnungen bei den Grammys hoffen. Bad Bunny schaffte den Sprung in alle drei Top-Sparten – ein deutliches Zeichen für die Präsenz spanischsprachiger Popmusik. Der Sänger aus Puerto Rico wird auch bei der Halbzeit-Show der kommenden Super Bowl auftreten.

Der Künstler Bad Bunny ist für sechs Auszeichnungen nominiert.
Der Künstler Bad Bunny ist für sechs Auszeichnungen nominiert.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Sabrina Carpenter
Die Pop-Sängerin Sabrina Carpenter (26) kennen manche womöglich auch als Schauspielerin in der Disney-Serie „Das Leben und Riley“. Mit 16 brachte sie ihre erste CD heraus: „Eyes Wide Open“. Deutlich besser lief dann die Veröffentlichung ihres jüngsten Albums „Man‘s Best Friend“, das in mehreren Charts auf dem ersten Platz landete.

Sabrina Carpenter veröffentlichte mit 16 Jahren ihre erste CD.
Sabrina Carpenter veröffentlichte mit 16 Jahren ihre erste CD.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

„Best New Artist“
R&B-Künstler Leon Thomas (32) holte genau wie Sabrina Carpenter sechs Nominierungen. Er steht gleichzeitig auch auf der Liste für den „Best New Artist“. Auf dieser sind ebenso der US-Sänger Alex Warren (25), der mit seinem Hit „Ordinary“ international bekannt wurde, und die britische Newcomerin Lola Young (24) zu finden.

Leon Thomas im Jahr 2024 bei der Grammy-Verleihung.
Leon Thomas im Jahr 2024 bei der Grammy-Verleihung.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Lola Young singt ihr Lied „Messy“.
Lola Young singt ihr Lied „Messy“.(Bild: AP/Charles Sykes)
Taylor Swift ist heuer nicht für die Grammys nominiert, dafür aber ein Produzent, der mit ihr ...
Taylor Swift ist heuer nicht für die Grammys nominiert, dafür aber ein Produzent, der mit ihr zusammengearbeitet hat.(Bild: AP/Lewis Joly)

Produzent von Taylor Swift nominiert
Mit den meisten Nominierungen unter den Produzenten liegen der US-Amerikaner Jack Antonoff und Cirkut vorn. Antonoff, bekannt für seine Arbeiten mit Stars wie Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde, zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Pop-Produzenten und gewann bereits mehrfach den Grammy als „Producer of the Year“. Der kanadische Hitgarant Cirkut (Henry Walter) schrieb und produzierte Welthits für Katy Perry, The Weeknd oder Britney Spears und arbeitete aktuell unter anderem mit Lady Gaga sowie Rosé und Bruno Mars.

Taylor Swift nicht dabei
Obwohl die Pop-Königin Taylor Swift heuer ein neues Rekord-Album veröffentlicht hat, ist sie nicht für die Grammys nominiert. Das hat einen einfachen Grund: Ihr Album „The Life Of A Showgirl“ wurde erst über einen nach dem Stichtag für die Musikpreise veröffentlicht, wie das Magazin „People“ berichtet. Traurig muss Swift deswegen aber nicht sein: Die Künstlerin hat seit 2010 insgesamt 14 Grammy gewonnen.

