Ab 19:25 Uhr LIVE: Hard empfängt die Fivers

Vor dem achten Spieltag in der HLA Meisterliga liegen elf von zwölf Teams innerhalb von nur drei Punkten. Mittendrin statt nur dabei sind Hard und die Fivers. Im direkten Duell wollen sich die Wiener für das Halbfinal-Aus in der Vorsaison revanchieren. Ab 19:25 Uhr sind Sie auf krone.tv oder im Live-Stream auf sportkrone.at mit dabei! Martin Grasl begleitet Sie gemeinsam mit Experte Peter Schildhammer durch das Spiel.