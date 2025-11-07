Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elche verpasst Sieg

Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss

Fußball International
07.11.2025 23:09
David Affengruber
David Affengruber(Bild: Christian Czadilek)

Innenverteidiger David Affengruber hat mit Aufsteiger Elche in der spanischen Fußball-Liga beim 1:1 gegen Real Sociedad einem Sieg nachgetrauert.

0 Kommentare

Der Liga-Neuling lag im Heimspiel nach einem Treffer von Alvaro Rodriguez (57.) bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit voran.

Nach einem Foulvergehen von Affengruber an Umar Sadiq glichen die Basken aber vom Elferpunkt durch Nationalstürmer Mikel Oyarzabal (89.) aus. Elche liegt vor dem Wochenende auf Platz neun der Tabelle.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
155.530 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
112.194 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.947 mal gelesen
Mehr Fußball International
Elche verpasst Sieg
Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss
Vier ÖFB-Stars dabei
Finale Furioso! Bremen dreht Spiel gegen Wolfsburg
Krone Plus Logo
U17-Fußball-WM
Ex-Ski-Ass Moser auch am Rasen auf der Überholspur
Krone Plus Logo
Andi Herzogs Analyse
Wie gut Rapid wirklich ist? Das kann keiner sagen
Krone Plus Logo
Durch die Hintertür
Salzburg winkt Fixticket für die Champions League
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf