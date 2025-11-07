Der ÖFB denkt an Klagenfurt-Gegner Muharemovic

Mit sechs Monaten dockte Kenan Muharemovic in Kärnten an, verbrachte hier seine gesamte Jugend. Als bosnischer und slowenischer Doppelstaatsbürger sieht sich der Innenverteidiger aber „als echter Klagenfurter“. Zumal er hier für die Austria bis zur U15 kickte – und auch seine Samra, die der erst 19-Jährige heuer zur Ehefrau nahm, ist eine „Lindwurmstädterin“.