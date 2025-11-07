Vorteilswelt
Zwei Meter groß

Der ÖFB denkt an Klagenfurt-Gegner Muharemovic

Kärnten
07.11.2025 20:59
Bruder als Vorbild! Rapid-II-Verteidiger Kenan Muharemovic (links) mit Serie-A-Akteur und ...
Bruder als Vorbild! Rapid-II-Verteidiger Kenan Muharemovic (links) mit Serie-A-Akteur und Bosnien-Teamspieler Tarik.(Bild: Muharemovic)

Kenan Muharemovic, Bruder von Serie-A-Akteur und Bosnien-Teamspieler Tarik, empfängt am Samstag mit den Rapid Amateuren seinen Jugendklub Austria Klagenfurt in der 2. Liga. Wachstumsschübe stoppten den Verteidiger aus Kärnten, der für Bosniens U21 aufläuft – aber auch der ÖFB denkt ihn. Und: Die Austria düst kurioserweise am Spieltag nach Wien – obwohl Anpfiff bereits um 14.30 Uhr ist. Die Klubmanagerin ist indes weg.

0 Kommentare

Mit sechs Monaten dockte Kenan Muharemovic in Kärnten an, verbrachte hier seine gesamte Jugend. Als bosnischer und slowenischer Doppelstaatsbürger sieht sich der Innenverteidiger aber „als echter Klagenfurter“. Zumal er hier für die Austria bis zur U15 kickte – und auch seine Samra, die der erst 19-Jährige heuer zur Ehefrau nahm, ist eine „Lindwurmstädterin“.

