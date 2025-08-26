Vorteilswelt
WAC geht in die Luft

Akkus und Sprit auftanken – dann ab in die Liga

Fußball National
26.08.2025 18:45
Eine Dash 8-400.
Eine Dash 8-400.(Bild: P. Huber)

Die Kicker des WAC jetten derzeit von einem Spiel zum anderen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem Weg nach Zypern sind sie allerdings zur Landung gezwungen.

Nach Saloniki ist der WAC noch mit einem 190-sitzigen, sündteuren Charter (Kosten einiges über 100.000 €!) gejettet – heute backt man kleinere Brötchen. Klubchef Dietmar Riegler, der – als erfolgreicher Unternehmer – stets auch die Wirtschaftlichkeit im Auge hat, hat für den Trip nach Zypern für Mannschaft, Betreuer und eine kleine Delegation eine 78-sitzige Dash 8-400, eine zweimotorige Turboprop-Maschine der deutschen Avantiair, geordert.

Porträt von Konrad Lenz
Konrad Lenz
Loading
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
WAC geht in die Luft
Akkus und Sprit auftanken – dann ab in die Liga
ÖFB-Cup
LIVE: Lustenau und Kapfenberg starten Konferenz
Krone Plus Logo
Rapids Niki Wurmbrand
Team-Debütant erst seit einem Monat Vollzeit-Profi
Vor Cup-Duell mit RB
„Dann scheppert es gleich in der ersten Minute“
„Warum ist das so?“
„Es ist etwas faul!“ Teamchef Rangnick übt Kritik
