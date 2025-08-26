Akkus und Sprit auftanken – dann ab in die Liga

Nach Saloniki ist der WAC noch mit einem 190-sitzigen, sündteuren Charter (Kosten einiges über 100.000 €!) gejettet – heute backt man kleinere Brötchen. Klubchef Dietmar Riegler, der – als erfolgreicher Unternehmer – stets auch die Wirtschaftlichkeit im Auge hat, hat für den Trip nach Zypern für Mannschaft, Betreuer und eine kleine Delegation eine 78-sitzige Dash 8-400, eine zweimotorige Turboprop-Maschine der deutschen Avantiair, geordert.