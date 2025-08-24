Landwirt (55) stürzte bei Holzarbeiten von Kipper

Ein unglücklicher Sturz führte dazu, dass ein Innviertler am eigenen Bauernhof schwer verletzt wurde. Der 55-Jährige war bei Ladearbeiten zu Boden gefallen und schwer verletzt liegen geblieben. Seine Partnerin fand ihn und setzte die Rettungskette in Gang. Der Landwirt wurde ins Spital geflogen.
Ein 55-jähriger Landwirt hat am frühen Sonntagnachmittag an seinem Bauernhof Holz auf einen Kipper verladen. Dabei ist er aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Kipper etwa einen Meter zu Boden gefallen. Die Folgen waren allerdings schwerwiegend.
Lebensgefährtin fand Verletzten
Nachdem ihn wenig später seine Lebensgefährtin am Boden liegend fand, setzte sie die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 55-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Krankenhaus geflogen werden. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.
