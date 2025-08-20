Schärdinger Spitzenkoch schließt Restaurant

„Niveau steigern“

Im „Lukas Restaurant“, das für seine kulinarische „Fusion“ aus Japan, Frankreich und dem Innviertel bekannt ist, möchte Kienbauer das Niveau noch einmal steigern. Gleichzeitig wird das „Lukas Izakaya“ ab Herbst auch an den Wochenenden wieder geöffnet (Mittwoch bis Samstag). „2026 feiern wir das zehnjährige Bestehen unseres Restaurants – dafür planen wir bereits eine Eventreihe, auf die wir uns sehr freuen.“