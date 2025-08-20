Schärdinger Spitzenkoch schließt Restaurant

„Es ist keine wirtschaftliche Entscheidung“ – dass die Schärdinger Silberzeile ein Spitzenrestaurant verliert, begründet der Betreiber als „persönliche Entscheidung“. Die Nachfolge für das Steak-Lokal von Lukas Kienbauer, das vor sieben Jahren öffnete, ist noch unklar.
Nach sieben erfolgreichen Jahren verabschiedet sich Lukas Kienbauer Ende September vom „Lukas Steak“. Der Schärdinger Spitzenkoch blickt, wie er mitteilen lässt, „dankbar auf eine wunderbare Zeit mit wahnsinnig tollen Gästen, großartigen Mitarbeitern und vielen besonderen Momenten zurück“.
„Es war keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine ganz persönliche. Wir wurden zu diesem Schritt nicht gezwungen – im Gegenteil: Wir möchten uns voll und ganz auf unsere Leidenschaft konzentrieren – das Fine Dining im ,Lukas Restaurant´ und die japanische Küche im ,Lukas Izakaya´“, erklärt Lukas Kienbauer.
„Niveau steigern“
Im „Lukas Restaurant“, das für seine kulinarische „Fusion“ aus Japan, Frankreich und dem Innviertel bekannt ist, möchte Kienbauer das Niveau noch einmal steigern. Gleichzeitig wird das „Lukas Izakaya“ ab Herbst auch an den Wochenenden wieder geöffnet (Mittwoch bis Samstag). „2026 feiern wir das zehnjährige Bestehen unseres Restaurants – dafür planen wir bereits eine Eventreihe, auf die wir uns sehr freuen.“
Gutscheine bleiben gültig
Alle Gutscheine des „Lukas Steak“ behalten ihre Gültigkeit und können künftig im „Lukas Restaurant“ oder im „Lukas Izakaya“ eingelöst werden.
An einer Nachfolge für das bald verwaiste Lokal in der Silberzeile wird gearbeitet.
