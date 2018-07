Junger Haubenkoch weitet „Revier“ in Schärding aus

Derzeit schwingt der 26-jährige Haubenkoch Lukas Kienbauer nicht nur Kochlöffel und Messer, sondern auch das Werkzeug! Denn er arbeitet mit Hochdruck an der Eröffnung seines zweiten Lokals in Schärding. Bereits in wenigen Wochen soll das „Lukas Steak“ aufsperren.