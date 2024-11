Oberösterreich immer mehr ein Land der Haubenköche

Den beiden dicht auf den Fersen sind Maximilian Schellerer (Tanglberg in Vorchdorf), Manuel Grabner (Der Holzpoldl in Lichtenberg), Lukas Kienbauer (Lukas Restaurant in Schärding), Klemens Gold (Rau in Großraming) und Pascal Dallarosa (Rossbarth in Linz). Jubeln darf auch Spitzenkoch Helmut Rachinger: Jener Mann, der aktuell dem Fernruf 7 in Neufelden den Stempel aufdrückt, teilt sich gemeinsam mit Markus Mraz und Sepp Schellhorn den Preis für das Lebenswerk.