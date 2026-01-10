Einigung erzielt! Jetzt geht es beim GAK schnell

Erst am Donnerstag kam das Gerücht auf, dass ein Klub aus der italienischen Serie A an Sadik Fofana interessiert sei. Schon am Freitag verhandelte der GAK mit Lecce, nachdem die Italiener ein offizielles Angebot übermittelten. Am späteren Nachmittag konnte dann eine Einigung erzielt werden. Der Teamspieler aus Togo wird somit zum teuersten Verkauf seit der roten Neugründung.
Am Freitag startete der GAK bekanntlich mit der Vorbereitung für das Frühjahr. Mit vier Punkten Vorsprung auf Schlusslicht BW Linz nehmen die Grazer den Kampf um den Klassenerhalt in Angriff. Ein Spieler wird den „Rotjacken“ um Trainer Ferdl Feldhofer dabei aber nicht mehr zur Verfügung stehen: Mittelfeld-Krake Sadik Fofana.
Angebot kam in der Nacht
Der Teamspieler aus Togo wird aktuell ja heftig von Serie-A-Klub Lecce umworben. Das italienische Interesse wurde erst Donnerstag im Laufe des Tages publik. Und dann ging alles plötzlich sehr schnell: Schon in der Nacht auf Freitag trudelte in Graz-Weinzödl das erste Angebot ein. Dieses war die Verhandlungsgrundlage für den folgenden Tag.
Und während italienische Medien bereits am Vormittag – als Fofana noch die obligatorischen Tests des GAK vor dem ersten Mannschaftstraining am Samstag absolvierte – von einer Einigung der beiden Klubs berichtet hatten, erfolgte die mündliche Übereinkunft erst am späteren Nachmittag bis frühen Abend hin. Sollte der Medizincheck am Montag auch noch positiv ausgehen, wäre Fofana der teuerste Verkauf des GAK seit der Neugründung im Jahr 2012. Ein mittlerer bis höherer sechsstelliger Betrag würde dank Fofana am roten Konto landen. Der Mittelfeldspieler soll dann jedenfalls positionsgetreu nachbesetzt werden – das ließ Sportchef Tino Wawra, angesprochen auf die Gerüchte, schon im Rahmen des Trainingsauftaktes wissen.
