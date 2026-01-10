Einigung erzielt! Jetzt geht es beim GAK schnell

Und während italienische Medien bereits am Vormittag – als Fofana noch die obligatorischen Tests des GAK vor dem ersten Mannschaftstraining am Samstag absolvierte – von einer Einigung der beiden Klubs berichtet hatten, erfolgte die mündliche Übereinkunft erst am späteren Nachmittag bis frühen Abend hin. Sollte der Medizincheck am Montag auch noch positiv ausgehen, wäre Fofana der teuerste Verkauf des GAK seit der Neugründung im Jahr 2012. Ein mittlerer bis höherer sechsstelliger Betrag würde dank Fofana am roten Konto landen. Der Mittelfeldspieler soll dann jedenfalls positionsgetreu nachbesetzt werden – das ließ Sportchef Tino Wawra, angesprochen auf die Gerüchte, schon im Rahmen des Trainingsauftaktes wissen.