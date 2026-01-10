„Wäre richtig cool, wenn uns Schweizer bejubeln“

Den Nationencup haben die Schweizer übrigens zuletzt dreimal in Serie und in fünf der vergangenen sechs Saisonen gewonnen. „Wenn wir alle zusammen unsere Leistungen bringen, dann stellt sich die Frage sowieso nicht, dann werden wir die Nase vorne haben“, sagt Raphael Haaser, der in seiner WM-Gold-Disziplin Riesentorlauf diese Saison noch auf den Aha-Effekt wartet. Genauso wie Manuel Feller, der bei den Fans in der Schweiz – vor allem aufgrund seiner Gesangseinlagen – Kultstatus besitzt.