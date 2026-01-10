Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall zu Weihnachten

Auweh! Humpelnder Start ins neue Jahr für Svazek

Salzburg
10.01.2026 07:00
Svazek musste ihre Schuhe aufschneiden.
Svazek musste ihre Schuhe aufschneiden.(Bild: Markus Tschepp)

Das hätte sich die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek anders vorgestellt! Am Freitag erschien sie mit aufgeschnittenen Schuhen und humpelnd zur Budget-Klausur der Landesregierung in Anthering. Grund war ein unangenehmer Unfall am Weihnachtsabend ...

0 Kommentare

Die eisigen Verhältnisse machten den Teilnehmern an der Budgetklausur des Landes Salzburg in Anthering zu schaffen. Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) kämpfte allerdings durch einen noch nicht verheilten offenen Zehenbruch mit einem sicheren Tritt. Am Weihnachtsabend ist ihr ein Kasterl auf den Zeh gefallen und war statt der Mette im Krankenhaus zu Gast.

.

Der lädierte Zeh.
Der lädierte Zeh.(Bild: Markus Tschepp)

Daher musste sie sich auch mit zurechtgeschnittenen Turnschuhen den Weg übers glatte Terrain bahnen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) wählte nach der Ankunft wohl aus Sicherheitsgründen zunächst den Hintereingang des Hotels.

Lesen Sie auch:
32 Personen nehmen an der Klausur in Anthering teil.
Salzburger Regierung
Lösungen für Pflege und Finanzen dringend gesucht
09.01.2026
Kettenpflicht, Unfälle
Endlich Schnee, aber Behinderungen und Sperren
09.01.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Viele Spitalsbetten, aber wenig Steuereinnahmen
09.01.2026

Am heutigen Samstag sollen gegen Mittag die Ergebnisse der Klausur präsentiert werden. Vor allem die Pfleger warten gespannt, wie es mit ihrem im Juli gestrichenen Pflegebonus weitergeht. Auch die Opposition hatte schon im Vorfeld der Regierung zahlreiche Wünsche und Forderungen mit auf den Weg gegeben.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf