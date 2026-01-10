Auweh! Humpelnder Start ins neue Jahr für Svazek

Das hätte sich die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek anders vorgestellt! Am Freitag erschien sie mit aufgeschnittenen Schuhen und humpelnd zur Budget-Klausur der Landesregierung in Anthering. Grund war ein unangenehmer Unfall am Weihnachtsabend ...
Die eisigen Verhältnisse machten den Teilnehmern an der Budgetklausur des Landes Salzburg in Anthering zu schaffen. Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) kämpfte allerdings durch einen noch nicht verheilten offenen Zehenbruch mit einem sicheren Tritt. Am Weihnachtsabend ist ihr ein Kasterl auf den Zeh gefallen und war statt der Mette im Krankenhaus zu Gast.
.
Daher musste sie sich auch mit zurechtgeschnittenen Turnschuhen den Weg übers glatte Terrain bahnen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) wählte nach der Ankunft wohl aus Sicherheitsgründen zunächst den Hintereingang des Hotels.
Am heutigen Samstag sollen gegen Mittag die Ergebnisse der Klausur präsentiert werden. Vor allem die Pfleger warten gespannt, wie es mit ihrem im Juli gestrichenen Pflegebonus weitergeht. Auch die Opposition hatte schon im Vorfeld der Regierung zahlreiche Wünsche und Forderungen mit auf den Weg gegeben.
