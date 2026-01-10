Schüsse auf Proteste im Iran: „Mehr als 200 Tote“

Moschee angezündet

Deswegen dringen nur wenige Aufnahmen aus dem Iran nach außen und das genaue Ausmaß der Demonstrationen am Freitag war vorerst unklar. Die raren Videos von Menschenansammlungen auf zentralen Plätzen in den Großstädten werden aber vielfach in sozialen Medien geteilt. Auf den Aufnahmen sind Brände und chaotische Szenen auf den Straßen zu erkennen. „Tod dem Diktator“, ruft die Menge. In einem von Aktivisten veröffentlichten Video sind Menschenmassen im nordwestlichen Teheraner Stadtteil Saadat Abad vor einer angezündeten Moschee zu sehen (siehe Video unten).