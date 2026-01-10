Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump droht dem Regime

Schüsse auf Proteste im Iran: „Mehr als 200 Tote“

Außenpolitik
10.01.2026 08:28
In Teheran und anderen Metropolen kam es am Freitag zu Massendemostrationen.
In Teheran und anderen Metropolen kam es am Freitag zu Massendemostrationen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Im Iran haben am Freitagabend erneut massenhaft Menschen gegen die verhasste Regierung protestiert, unter anderem in den Millionenmetropolen Maschhad und Teheran. In der Hauptstadt ließ das Regime einem Bericht zufolge in die Menge feuern, mehr als 200 Demonstranten sollen dabei getötet worden sein. 

0 Kommentare

Ein Arzt aus Teheran sagte dem US-Magazin „Time“, sechs Krankenhäuser in der iranischen Hauptstadt hätten zusammen mindestens 217 Todesfälle unter Demonstrierenden verzeichnet – die meisten seien „durch scharfe Munition“ getötet worden. Vor allem junge Menschen seien unter den Toten, so der Arzt. Einige seien erschossen worden, als Sicherheitskräfte vor einer Polizeistation im Norden Teherans mit Maschinengewehren in die Menge feuerten.

Mehr als 50 tote Demonstranten bestätigt
Unabhängig bestätigen lassen sich diese Zahlen nicht. Aktivisten zufolge sind bei den landesweiten Protesten bisher 51 Zivilisten getötet worden, allerdings fehlten dabei noch Zahlen aus mehreren Großstädten vom Donnerstag und aus der vergangenen Nacht. Hunderte weitere Menschen sollen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften verletzt worden sein, berichtete die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo.

Menschenmassen in Teheran: Ausgehend von der Hauptstadt haben die Proteste auf alle Provinzen ...
Menschenmassen in Teheran: Ausgehend von der Hauptstadt haben die Proteste auf alle Provinzen des Landes übergegriffen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Brennende Motorräder während nächtlicher Proteste in der iranischen Hauptstadt
Brennende Motorräder während nächtlicher Proteste in der iranischen Hauptstadt(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Sollte es tatsächlich schon Hunderte Tote bei den seit mittlerweile zwei Wochen anhaltenden Protesten geben, ist das eingetreten, was viele befürchtet haben: Ein Massaker, von dem durch eine Kommunikationssperre nichts nach außen dringen soll. Denn das Regime hat bereits eine landesweite Internetsperre verordnet und Telefonverbindungen abschalten lassen.

Moschee angezündet
Deswegen dringen nur wenige Aufnahmen aus dem Iran nach außen und das genaue Ausmaß der Demonstrationen am Freitag war vorerst unklar. Die raren Videos von Menschenansammlungen auf zentralen Plätzen in den Großstädten werden aber vielfach in sozialen Medien geteilt. Auf den Aufnahmen sind Brände und chaotische Szenen auf den Straßen zu erkennen. „Tod dem Diktator“, ruft die Menge. In einem von Aktivisten veröffentlichten Video sind Menschenmassen im nordwestlichen Teheraner Stadtteil Saadat Abad vor einer angezündeten Moschee zu sehen (siehe Video unten).

Trump: „Werden uns einmischen“
US-Präsident Donald Trump wiederholte unterdessen seine Warnung an die iranische Regierung, dass die USA eingreifen würden, falls wie in der Vergangenheit Menschen getötet werden: „Wir werden uns einmischen, wir werden sie sehr hart treffen, wo es wehtut.“ Damit sei allerdings kein Einsatz von US-amerikanischen Bodentruppen gemeint.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderten die iranische Staatsführung zum Gewaltverzicht auf. „Wir sind zutiefst besorgt über Berichte von Gewalt durch iranische Sicherheitskräfte und verurteilen die Tötung von Demonstranten auf das Schärfste“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Lesen Sie auch:
Dieses Bild wurde vom iranischen Fernsehen verbreitet: Ein Mann dokumentiert brennende ...
Angst vor Massaker
Iran will Freiheit: Flüchtet Ober-Mullah zu Putin?
09.01.2026
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
08.01.2026
Wettert gegen Proteste
Iran-Führer: Aktivisten sind „dem Land schädlich“
09.01.2026

Iran: Sorgen „heuchlerisch“
Die iranischen Behörden seien verantwortlich für den Schutz der eigenen Bevölkerung, sie müssten Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zulassen, ohne dass Angst vor Repressalien herrsche. Der Iran warf den drei Ländern in einer Reaktion vor, dass ihre Sorgen „heuchlerisch“ seien. „Wir verurteilen böswillige Einmischungen in Irans innere Angelegenheiten, die darauf abzielen, Gewalt zu provozieren“, hieß es dort.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
IranTeheranOslo
Regierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.723 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.388 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
115.052 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Mehr Außenpolitik
Trump droht dem Regime
Schüsse auf Proteste im Iran: „Mehr als 200 Tote“
Unfall zu Weihnachten
Auweh! Humpelnder Start ins neue Jahr für Svazek
„Zutiefst besorgt“
LH Kaiser warnt vor „Gesetz des Dschungels“
„Krone“-Kommentar
Wien hat entschieden – Causa SPÖ damit erledigt?
Deal mit Südamerika
Durch Mercosur-Pakt droht jetzt Bauernsterben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf