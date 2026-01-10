„Man hat fast geglaubt, er kennt jeden beim Namen“

Eine dicke Schneedecke liegt am Freitag über Neukirchen am Walde. Dass die Heimatgemeinde des am 23. Dezember im 97. Lebensjahr verstorbenen Alt-Landeshauptmanns Josef Ratzenböck Trauer trägt, zeigt sich an den schwarzen Fahnen, die von allen öffentlichen Gebäuden wehen. Bis zuletzt war Ratzenböck der Hausruck-Gemeinde, wo er am 15. April 1929 das Licht der Welt erblickte, tief verbunden. „Er war ja ein Wirtsbua“, erzählt beim „Krone“-Lokalaugenschein der ortsansässige Historiker Thomas Scheuringer.