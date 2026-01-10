„Man hat fast geglaubt, er kennt jeden beim Namen“

In Josef Ratzenböcks Heimatgemeinde Neukirchen am Walde teilen Wegbegleiter ihre Erinnerungen an den verstorbenen Alt-Landeshauptmann von Oberösterreich. Man erzählt Anekdoten von Früher und denkt liebevoll an ihn. Die „Krone“ war kurz vor dem Begräbnis auf einem Besuch in dem Ort.
Eine dicke Schneedecke liegt am Freitag über Neukirchen am Walde. Dass die Heimatgemeinde des am 23. Dezember im 97. Lebensjahr verstorbenen Alt-Landeshauptmanns Josef Ratzenböck Trauer trägt, zeigt sich an den schwarzen Fahnen, die von allen öffentlichen Gebäuden wehen. Bis zuletzt war Ratzenböck der Hausruck-Gemeinde, wo er am 15. April 1929 das Licht der Welt erblickte, tief verbunden. „Er war ja ein Wirtsbua“, erzählt beim „Krone“-Lokalaugenschein der ortsansässige Historiker Thomas Scheuringer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.