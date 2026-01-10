Arbeiter (55) stürzt beim Schneeschaufeln von Dach

Fataler Arbeitsunfall am Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal: Bei Schneeräumarbeiten auf dem Dach eines Bergrestaurants in einem Skigebiet stürzte ein 55-jähriger Einheimischer mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall kurz nach 16.30 Uhr im Skigebiet Penken bei Schwendau. Der 55-jährige Einheimische war laut Polizei mit Schneeräumarbeiten auf dem Vordach des Bergrestaurants beschäftigt, als er plötzlich den Halt verlor und rund vier Meter auf die darunterliegende Terrasse abstürzte.
Pistenrettung brachte Verletzten ins Tal
Der Mann habe sich dabei eine schwere Verletzung im Bereich der Brust zugezogen. Er wurde vom alarmierten Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Pistenrettung ins Tal gebracht. Von dort aus wurde er dann weiter mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.