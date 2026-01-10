„Laimer verbindet unsere zwei Welten perfekt“

Die Red Eagles Austria unterstützen das Nationalteam und Bayern München – ihr Favorit bei der „Krone“-Fußballerwahl ist ganz logisch. 100 der 1600 Mitglieder haben ihre Reise zur Fußball-WM in den USA schon gebucht. Obmann Robert Schweighofer lacht: „Mein Chef weiß genau, was für einen Vogel ich habe, wenn es um Fußball geht.“
Ein Fahrschul-Lehrer aus Imst ist einer der größten Fußball-Fans Österreichs. Robert Schweighofer, Obmann der Red Eagles Austria, hatte 2025 ein perfektes Jahr. Denn der Fanclub fährt zweigleisig, unterstützt das rot-weiß-rote Nationalteam und Bayern München. „Robbie“ hat in der WM-Qualifikation alle Heim- und Auswärtsspiele der Mannschaft von Ralf Rangnick live im Stadion gesehen.
Legendäre Heimfahrt nach Bosnien-Match
Emotionaler Höhepunkt war das 1:1 gegen Bosnien im letzten Spiel: „Nach dem Tor von Michi Gregoritsch und später nach dem Schlusspfiff sind sich wildfremde Menschen in den Armen gelegen. Da hat man einmal mehr die unglaublich verbindende Kraft des Fußballs erlebt.“ Nach dem Match zogen die Red Eagles noch in die Wiener Innenstadt: „Da haben wir im Bermuda-Dreieck gefeiert. Auch die Bus-Heimfahrt am nächsten Tag war legendär.“
100 der 1600 Mitglieder haben WM-Trip schon gebucht
100 der 1600 Mitglieder haben schon eine USA-Reise zu den drei Österreich-Spielen gegen Jordanien, Argentinien und Algerien gebucht. Schweighofer erzählt: „Wir fliegen nach San Francisco zum ersten Spiel, legen danach einen Zwischenstopp in Las Vegas ein, ehe es nach Dallas geht. Von dort fahren wir dann mit Leihautos nach Kansas City, werden auf der Fahrt auch in Oklahoma City stehen bleiben.“
Wenn Österreich aufsteigt, wird Urlaub verlängert
Was macht Schweighofer, wenn Österreich aufsteigt? „Den Urlaub verlängern. Mein Chef weiß genau, was für einen Vogel ich habe, wenn es um Fußball geht. Wir verstehen uns super. Ich werde in den nächsten Monaten viel arbeiten, viele Überstunden sammeln.“
Bei der „Krone“-Fußballerwahl sind seine Favoriten Xaver Schlager („ein unglaublich guter Spieler), Christoph Baumgartner („ich bin ein extremer Fan von ihm) und vor allem Konrad Laimer („Konni verbindet die zwei Fußball-Welten der Red Eagles Austria perfekt“).
So kam es zum Traumspiel gegen die Bayern
Am 23. August erlebten die 2017 gegründeten „Adler“ ihren bisherigen Höhepunkt – das Traumspiel gegen den FC Bayern München in Imst. Schweighofer erzählt, wie es dazu kam: „Jeder der über 4000 Fanclubs von Bayern München konnte sich dafür bewerben. Bei uns haben sich viele schlaue Köpfe zusammengesetzt. Wir haben dann ein lässiges Bewerbungsvideo gedreht und ließen einen riesigen, auf einer Schriftrolle sitzenden Holzadler schnitzen. Auf einer 16 Meter langen Papierrolle haben wir dann erklärt, warum wir das Traumspiel haben wollen. Wir hatten ein sehr gutes Sicherheitskonzept, ein Parkplatzkonzept, Unterstützung von der Politik. Es ging bis ins kleinste Detail. Vom Becher bis zum Spielball war alles durchdacht.“ Das gefiel auch dem FC Bayern.
Gattin Sophia arbeitet auch für die Bayern
Einen Tag nach dem 6:0 gegen Leipzig zum Bundesliga-Auftakt fuhr der deutsche Rekordmeister nach Imst. 400 Mitglieder der Red Eagles halfen bei der Organisation. Schweighofer und Gattin Sophia, die im Ordnungsdienst von Bayern München arbeitet und hauptberuflich Kindergarten-Leiterin in Imst ist, spielten fünf Minuten mit. Robbies Gegenspieler war Jonathan Tah: „Da hatte ich nicht viel zu melden, aber es war ein Mega-Erlebnis.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.