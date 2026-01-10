Vorteilswelt
WM-Reise schon gebucht

„Laimer verbindet unsere zwei Welten perfekt“

Fußball National
10.01.2026 06:50
Robert Schweighofer ist Obmann der Red Eagles Austria. Ehefrau Sophia ist auch großer ...
Robert Schweighofer ist Obmann der Red Eagles Austria. Ehefrau Sophia ist auch großer Fußball-Fan, arbeitet auch im Ordnungsdienst von Bayern München.(Bild: Red Eagles Austria)

Die Red Eagles Austria unterstützen das Nationalteam und Bayern München – ihr Favorit bei der „Krone“-Fußballerwahl ist ganz logisch. 100 der 1600 Mitglieder haben ihre Reise zur Fußball-WM in den USA schon gebucht. Obmann Robert Schweighofer lacht: „Mein Chef weiß genau, was für einen Vogel ich habe, wenn es um Fußball geht.“

0 Kommentare

Ein Fahrschul-Lehrer aus Imst ist einer der größten Fußball-Fans Österreichs. Robert Schweighofer, Obmann der Red Eagles Austria, hatte 2025 ein perfektes Jahr. Denn der Fanclub fährt zweigleisig, unterstützt das rot-weiß-rote Nationalteam und Bayern München. „Robbie“ hat in der WM-Qualifikation alle Heim- und Auswärtsspiele der Mannschaft von Ralf Rangnick live im Stadion gesehen.

Die Red Eagles Austria sind bei jedem Länderspiel dabei.
Die Red Eagles Austria sind bei jedem Länderspiel dabei.(Bild: Red Eagles Austria)

Legendäre Heimfahrt nach Bosnien-Match
Emotionaler Höhepunkt war das 1:1 gegen Bosnien im letzten Spiel: „Nach dem Tor von Michi Gregoritsch und später nach dem Schlusspfiff sind sich wildfremde Menschen in den Armen gelegen. Da hat man einmal mehr die unglaublich verbindende Kraft des Fußballs erlebt.“ Nach dem Match zogen die Red Eagles noch in die Wiener Innenstadt: „Da haben wir im Bermuda-Dreieck gefeiert. Auch die Bus-Heimfahrt am nächsten Tag war legendär.“

100 der 1600 Mitglieder haben WM-Trip schon gebucht
100 der 1600 Mitglieder haben schon eine USA-Reise zu den drei Österreich-Spielen gegen Jordanien, Argentinien und Algerien gebucht. Schweighofer erzählt: „Wir fliegen nach San Francisco zum ersten Spiel, legen danach einen Zwischenstopp in Las Vegas ein, ehe es nach Dallas geht. Von dort fahren wir dann mit Leihautos nach Kansas City, werden auf der Fahrt auch in Oklahoma City stehen bleiben.“

Robert Schweighofer und seine Ehefrau Sophia haben einen klaren Favoriten bei der ...
Robert Schweighofer und seine Ehefrau Sophia haben einen klaren Favoriten bei der „Krone“-Fußballerwahl: Konrad Laimer!(Bild: Red Eagles Austria)

Wenn Österreich aufsteigt, wird Urlaub verlängert
Was macht Schweighofer, wenn Österreich aufsteigt? „Den Urlaub verlängern. Mein Chef weiß genau, was für einen Vogel ich habe, wenn es um Fußball geht. Wir verstehen uns super. Ich werde in den nächsten Monaten viel arbeiten, viele Überstunden sammeln.“

Bei der „Krone“-Fußballerwahl sind seine Favoriten Xaver Schlager („ein unglaublich guter Spieler), Christoph Baumgartner („ich bin ein extremer Fan von ihm) und vor allem Konrad Laimer („Konni verbindet die zwei Fußball-Welten der Red Eagles Austria perfekt“).

Mit diesem aus Holz geschnitzten Adler bewarben sich die Red Eagles Austria für das Traumspiel ...
Mit diesem aus Holz geschnitzten Adler bewarben sich die Red Eagles Austria für das Traumspiel gegen Bayern München.(Bild: Robert Schweighofer)

So kam es zum Traumspiel gegen die Bayern
Am 23. August erlebten die 2017 gegründeten „Adler“ ihren bisherigen Höhepunkt – das Traumspiel gegen den FC Bayern München in Imst. Schweighofer erzählt, wie es dazu kam: „Jeder der über 4000 Fanclubs von Bayern München konnte sich dafür bewerben. Bei uns haben sich viele schlaue Köpfe zusammengesetzt. Wir haben dann ein lässiges Bewerbungsvideo gedreht und ließen einen riesigen, auf einer Schriftrolle sitzenden Holzadler schnitzen. Auf einer 16 Meter langen Papierrolle haben wir dann erklärt, warum wir das Traumspiel haben wollen. Wir hatten ein sehr gutes Sicherheitskonzept, ein Parkplatzkonzept, Unterstützung von der Politik. Es ging bis ins kleinste Detail. Vom Becher bis zum Spielball war alles durchdacht.“ Das gefiel auch dem FC Bayern.

Die Red Eagles Austria empfingen 2025 im August in Imst Bayern München zum Traumspiel.
Die Red Eagles Austria empfingen 2025 im August in Imst Bayern München zum Traumspiel.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Stimmung im Stadion war überwältigend.
Die Stimmung im Stadion war überwältigend.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Autogramme von Joshua Kimmich waren sehr begehrt.
Die Autogramme von Joshua Kimmich waren sehr begehrt.(Bild: Christof Birbaumer)
Auch Harry Kane war ein absoluter Fan-Magnet.
Auch Harry Kane war ein absoluter Fan-Magnet.(Bild: Christof Birbaumer)

Gattin Sophia arbeitet auch für die Bayern
Einen Tag nach dem 6:0 gegen Leipzig zum Bundesliga-Auftakt fuhr der deutsche Rekordmeister nach Imst. 400 Mitglieder der Red Eagles halfen bei der Organisation. Schweighofer und Gattin Sophia, die im Ordnungsdienst von Bayern München arbeitet und hauptberuflich Kindergarten-Leiterin in Imst ist, spielten fünf Minuten mit. Robbies Gegenspieler war Jonathan Tah: „Da hatte ich nicht viel zu melden, aber es war ein Mega-Erlebnis.“

