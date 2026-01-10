„Laimer verbindet unsere zwei Welten perfekt“

So kam es zum Traumspiel gegen die Bayern

Am 23. August erlebten die 2017 gegründeten „Adler“ ihren bisherigen Höhepunkt – das Traumspiel gegen den FC Bayern München in Imst. Schweighofer erzählt, wie es dazu kam: „Jeder der über 4000 Fanclubs von Bayern München konnte sich dafür bewerben. Bei uns haben sich viele schlaue Köpfe zusammengesetzt. Wir haben dann ein lässiges Bewerbungsvideo gedreht und ließen einen riesigen, auf einer Schriftrolle sitzenden Holzadler schnitzen. Auf einer 16 Meter langen Papierrolle haben wir dann erklärt, warum wir das Traumspiel haben wollen. Wir hatten ein sehr gutes Sicherheitskonzept, ein Parkplatzkonzept, Unterstützung von der Politik. Es ging bis ins kleinste Detail. Vom Becher bis zum Spielball war alles durchdacht.“ Das gefiel auch dem FC Bayern.