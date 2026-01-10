„Totalschaden“: Experte rechnet mit DSV-Adlern ab

„Herkules-Aufgabe“ mit Blick Richtung Olympia

„Raimund und Hoffmann muss man in Watte packen bis zu den Olympischen Spielen und hoffen, dass da überhaupt gar nichts passiert, ansonsten gehen die Lichter aus in Skisprung-Deutschland“, schlug Siegmund im Podcast „Spitzensalat“ deshalb nun Alarm. „Alles andere, was in Deutschland passiert, ist ein Totalschaden. Das aufzuarbeiten bis zu den Olympischen Spielen wird eine Herkules-Aufgabe.“