„Totalschaden“: Experte rechnet mit DSV-Adlern ab

Einzig Philipp Raimund und Felix Hoffmann lassen Gerd Siegmund in Hinblick auf die Olympischen Spiele ein wenig hoffen. „Alles andere, was in Deutschland passiert, ist ein Totalschaden“, kritisierte der ehemalige DSV-Skispringer seine Landsmänner hingegen.
Was Siegmund meint: Pius Paschke, Andreas Wellinger und Karl Geiger konnten in der laufenden Saison bislang nicht überzeugen, bei der Vierschanzentournee schaffte es keiner der drei Routiniers in die Top-20. Nur die Überraschungsmänner Hoffmann und Raimund konnten den DSV mit den Gesamträngen sechs und acht vor einem Debakel retten.
„Herkules-Aufgabe“ mit Blick Richtung Olympia
„Raimund und Hoffmann muss man in Watte packen bis zu den Olympischen Spielen und hoffen, dass da überhaupt gar nichts passiert, ansonsten gehen die Lichter aus in Skisprung-Deutschland“, schlug Siegmund im Podcast „Spitzensalat“ deshalb nun Alarm. „Alles andere, was in Deutschland passiert, ist ein Totalschaden. Das aufzuarbeiten bis zu den Olympischen Spielen wird eine Herkules-Aufgabe.“
Hinzu kommt: Raimund (Hüftprobleme) und Hoffmann (Erkältung) sind aktuell beide angeschlagen, beim Weltcup-Springen im polnischen Zakopane bleibt es nun bei Geiger, Paschke und Wellinger, die deutschen Fans jubeln zu lassen ...
