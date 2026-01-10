Verliert Glasner nächsten Starspieler an Arsenal?

„Bin nicht so naiv“

Für einen sofortigen Wechsel soll Crystal Palace stolze 46 Millionen Euro fordern, im Sommer wäre der Abwehrchef der „Eagles“ hingegen ablösefrei zu haben. So, oder so: Glasner wird mit dem Gedanken leben müssen, kommende Saison ohne Guehi zu bestreiten. Bereits vor wenigen Tagen meinte der österreichische Star-Trainer: „Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass, wenn ein riesiges Angebot von Manchester City kommt und Marc das machen will, es auch passieren wird.“ Das Gleiche gilt wohl für Arsenal ...