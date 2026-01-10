Vorteilswelt
Nach Eberechi Eze

Verliert Glasner nächsten Starspieler an Arsenal?

Premier League
10.01.2026 07:21
Oliver Glasner wird sich wohl spätestens im Sommer von Marc Guehi verabschieden müssen.
Oliver Glasner wird sich wohl spätestens im Sommer von Marc Guehi verabschieden müssen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, APA/AFP/Adrian Dennis)

Das Tauziehen um Marc Guehi nimmt weiterhin Fahrt auf. Nachdem zuletzt Berichte über ein Interesse der „Skyblues“ die Runde gemacht hatten, soll nun auch der FC Arsenal wieder in den Poker um den Kapitän von Crystal Palace eingestiegen sein. Sollte sich der Verteidiger tatsächlich für die „Gunners“ entscheiden, wäre der 25-Jährige bereits der zweite Starspieler, den Oliver Glasner an den englischen Tabellenführer verlieren würde.

0 Kommentare

Dass Guehi die „Eagles“ spätestens bei Vertragsende im Sommer verlassen wird, gilt bereits als so gut wie fix. Wo der 26-fache Teamspieler Englands als Nächstes seine Zelte aufschlägt, ist hingegen noch offen. 

Eberechi Eze (r.) spielt seit Sommer in Rot.
Eberechi Eze (r.) spielt seit Sommer in Rot.(Bild: AP/Kin Cheung)

An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht, nach Bayern München, Real Madrid, Liverpool und Manchester City soll auch Arsenal Guehi auf dem Wunschzettel haben. Erst vergangenen August hatte Crystal Palace mit Eberechi Eze einen Leistungsträger an die Stadtrivalen verloren – folgt nun der zweite Wechsel in den Norden Londons?

„Bin nicht so naiv“
Für einen sofortigen Wechsel soll Crystal Palace stolze 46 Millionen Euro fordern, im Sommer wäre der Abwehrchef der „Eagles“ hingegen ablösefrei zu haben. So, oder so: Glasner wird mit dem Gedanken leben müssen, kommende Saison ohne Guehi zu bestreiten. Bereits vor wenigen Tagen meinte der österreichische Star-Trainer: „Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass, wenn ein riesiges Angebot von Manchester City kommt und Marc das machen will, es auch passieren wird.“ Das Gleiche gilt wohl für Arsenal ...

Anatol Szadeczky-Kardoss
