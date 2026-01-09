Bangen nach Neuschnee: Lawinen-Wochenende droht!

Norbert Lanzanasto vom Tiroler Lawinenwarndienst blickt sorgenvoll auf das Wochenende. Kein Wunder: Die Zeichen stehen auf Sturm. Denn bis Sonntagmittag wird am Arlberg, im Verwallgebirge, und in den Lechtaler Alpen mehr als ein halber Meter Neuschnee gefallen sein – begleitet von starken stürmischen Winden. In den anderen Gebieten rechnet er mit bis zu 30 Zentimeter – ebenfalls in Kombination mit Wind.