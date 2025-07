Wie Behinderung den Weg zur ID Austria erschwert

Doch noch eine Lösung

Nachdem sich der Mann mit seinem Problem an die „Krone“ gewandt hatte, kam Bewegung in die Sache. „Sollte es dem Herrn wirklich nicht möglich sein, zur Bezirkshauptmannschaft zu gelangen, etwa mittels Fahrtendienst oder Bekannten, ist es denkbar, dass in diesem Ausnahmefall eine Mitarbeiterin das Antragsformular bei dem Herrn zu Hause von ihm persönlich unterschreiben lässt“, teilte Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Renate Giller-Schilk mit. Die Leiterin des Bürgerbüros hat sich mit dem Betroffenen bereits in Verbindung gesetzt. „Ich bin dankbar, dass eine Lösung gefunden wurde. Ich werde aber sicher nicht der Einzige mit einem derartigen Problem sein“, gibt der Betroffene zu bedenken.