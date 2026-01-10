Boston Celtics besiegen ersatzgeschwächte Raptors

Stark ersatzgeschwächt haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Boston Celtics 117:125 verloren. Neben Jakob Pöltl, der laut Medienberichten zwar trainiert, aber seit mittlerweile fast drei Wochen nicht einsatzfähig ist, fehlten auch die ebenfalls angeschlagenen Brandon Ingram und Scottie Barnes. RJ Barrett und Ja‘Kobe Walter erzielten je 19 Punkte für die Kanadier.