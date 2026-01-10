Vorteilswelt
Auch Pöltl fehlte

Boston Celtics besiegen ersatzgeschwächte Raptors

US-Sport
10.01.2026 08:04
Gegen Jaylen Brown (l.) und Co. gab es für die Raptors nichts zu holen.
Gegen Jaylen Brown (l.) und Co. gab es für die Raptors nichts zu holen.(Bild: AP/Charles Krupa)

Stark ersatzgeschwächt haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Boston Celtics 117:125 verloren. Neben Jakob Pöltl, der laut Medienberichten zwar trainiert, aber seit mittlerweile fast drei Wochen nicht einsatzfähig ist, fehlten auch die ebenfalls angeschlagenen Brandon Ingram und Scottie Barnes. RJ Barrett und Ja‘Kobe Walter erzielten je 19 Punkte für die Kanadier.

Vor der Halbzeit in der regulären NBA-Saison empfangen die Raptors am Sonntag und Montag jeweils die Philadelphia 76ers und damit ihren unmittelbaren Verfolger in der Eastern Conference. In den direkten Duellen geht es aus Toronto-Sicht um die Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Die 76ers gewannen bei Orlando Magic 103:91. Tyrese Maxey verbuchte 29 Zähler.

Oklahoma City gewinnt nach Rückstand
Ein starkes Finish bescherte Oklahoma City Thunder ein 117:116 bei den Memphis Grizzlies. Nach vier Minuten im dritten Viertel war der Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter noch 56:77 zurückgelegen. Bei „OKC“ fehlten u.a. Topstar Shai Gilgeous-Alexander und Chet Holmgren. Stephen Curry führte die Golden State Warriors mit 27 Punkten und zehn Assists zu einem 137:103 gegen die Sacramento Kings.

