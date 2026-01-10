Vorteilswelt
Abfahrt in Zauchensee

Die Gastgeber müssen auf „heiße Luft“ setzen

Ski Alpin
10.01.2026 07:49
Conny Hütter (l.) und Co. starten heute auf verkürzter Strecke.
Conny Hütter (l.) und Co. starten heute auf verkürzter Strecke.(Bild: GEPA)

Die Abfahrt der Ski-Damen in Zauchensee geht heute auf verkürzter Strecke über die Bühne.

0 Kommentare

„Jetzt schneit es so lange nicht und dann haut’s auf einmal so viel runter.“ Der starke Schneefall war Freitag auch am Frühstückstisch in Altenmarkt-Zauchensee Thema. „Frau Holle“ verhinderte dann ein zweites Training für die Abfahrt heute (11.30). Diese wird vom „Hot Air“ – zu Deutsch „heiße Luft“ – gestartet, wie schon der erste Testlauf am Donnerstag. Was viele Damen bedauern, handelt es sich beim Sprung um eine der spektakulärsten Stellen der Strecke. „Das ist nicht alltäglich, das macht Zauchensee auch aus“, unterstreicht Conny Hütter.

Hausherr Michael Walchhofer und die Pongauer kämpften lange darum, doch noch vom extrem steilen Starthang (von 0 auf 100 km/h in fünf Sekunden) beginnen zu können. Vergeblich. Damit es trotz des erwarteten weiteren Neuschnees so faire Rennen wie möglich gibt, helfen heute 150 Freiwillige aus den Vereinen – von der Musik bis zu den Eisschützen – mit. Eine spektakuläre Abfahrt wäre ein verdienter Lohn.

