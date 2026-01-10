Die Gastgeber müssen auf „heiße Luft“ setzen

„Jetzt schneit es so lange nicht und dann haut’s auf einmal so viel runter.“ Der starke Schneefall war Freitag auch am Frühstückstisch in Altenmarkt-Zauchensee Thema. „Frau Holle“ verhinderte dann ein zweites Training für die Abfahrt heute (11.30). Diese wird vom „Hot Air“ – zu Deutsch „heiße Luft“ – gestartet, wie schon der erste Testlauf am Donnerstag. Was viele Damen bedauern, handelt es sich beim Sprung um eine der spektakulärsten Stellen der Strecke. „Das ist nicht alltäglich, das macht Zauchensee auch aus“, unterstreicht Conny Hütter.