„Wollte Feuerwehr rufen, aber mein Akku war leer“

„Man hat fast geglaubt, er kennt jeden beim Namen“
Josef Ratzenböck
Von selbst wäre er nicht auf die Idee gekommen, sich zu stellen. Aber bei der Befragung durch die Polizei Traun war jener „Raketenschütze“, der für die Feuersbrunst in einem Mehrparteienhaus verantwortlich sein dürfte, sichtlich geknickt. Und verriet, warum er nicht Alarm geschlagen hatte.
Der 22-jährige Ungar aus Linz gab zu, dass er in der Silvesternacht zu Besuch war und zuerst mit „Bienen“, also kleinen Feuerwerkskörpern, danach mit Batterien und Raketen schoss – und mitbekam, dass eine Rakete im dritten Stock des Hauses einschlug.
