Mit Wagen auf Gleis geraten: Zug kracht gegen Auto

Horrorfahrt für eine 23-jährige Frau aus Kärnten. Die Lenkerin war Freitagabend in der Kärntner Landeshauptstadt unterwegs. Plötzlich stand sie mit ihrem Auto auf einem Gleiskörper.
Die 23-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land war laut Polizei mit ihren Pkw vom Emil-Hölzel-Weg kommend in Richtung Straschitzer Straße im Stadtgebiet Klagenfurt unterwegs.
„Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung Straschitzer Straße / Bergstraße bog sie nach rechts in die Bergstraße ein und fuhr aufgrund mangelnder Ortskenntnis auf den Gleiskörper“, schilder die Polizei weiter. Dort blieb sie mit dem Wagen stecken. So schnell wie möglich entfernte sich die 23-Jährige aus dem Fahrzeug.
Kurz darauf passierte dann der Zusammenstoß. „Trotz eingeleiteter Notbremsung prallte ein aus Richtung Klagenfurt kommender Zug mit dem Auto und schob es mehrere Meter weiter.“ Personen, einschließlich der Fahrgäste, wurden zum Glück nicht verletzt.
