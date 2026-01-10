Fleckerlteppich bei Helmpflicht ist große Gefahr

Der Winter meint es aktuell gut mit Liftbetreibern und Sportbegeisterten im Land, die Pisten sind voll – und doch fährt ein Risiko immer mit. Es sitzt oben auf dem Kopf. Oder eben nicht. Denn während der Skihelm für viele längst selbstverständlich ist, tobt in Österreich noch immer eine stille Debatte darüber, ob zumindest Kinder wirklich verpflichtet werden sollen, ihn zu tragen.