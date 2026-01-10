Nur zwei Geschlechter: Gender-Reduktion an Schulen

Rechtlich konnte der Schule allerdings kein Vorwurf gemacht werden. Man hatte sich auf die Bestimmungen zum Diskriminierungsschutz berufen. Dennoch sollen solche Formulare der Vergangenheit angehören. Zwar obliege es weiterhin jeder Schule selbst, wie sie aussehen sollen, die Bildungsdirektion hat allerdings nun eine klare Empfehlung ausgesprochen. Und die besagt: Es soll nur noch zwei Möglichkeiten (männlich und weiblich) bei der Wahl der Geschlechter geben.