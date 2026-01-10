Vorteilswelt
Vor Weltcuprennen

„Je größer der Druck ist, desto besser bin ich“

Wintersport
10.01.2026 06:58
Benjamin Karl.
Benjamin Karl.(Bild: GEPA)

Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl zeigt sich vor dem Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol selbstbewusst. Der harte Untergrund am Hang kommt dem 40-Jährigen zugute. Der Fokus liegt für den Niederösterreicher nun voll auf der Vorbereitung für die Olympiaqualifikation Ende Jänner.

„Noch hat mir keiner die Hand geschüttelt und gesagt: ,Benji, gratuliere, du fährst zu den Olympischen Spielen – aber das ist nur eine Frage der Zeit“, meint Snowboard-Ass Benjamin Karl vor dem Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol selbstbewusst.

