„Je größer der Druck ist, desto besser bin ich“

Verliert Glasner nächsten Starspieler an Arsenal?
Nach Eberechi Eze
Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl zeigt sich vor dem Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol selbstbewusst. Der harte Untergrund am Hang kommt dem 40-Jährigen zugute. Der Fokus liegt für den Niederösterreicher nun voll auf der Vorbereitung für die Olympiaqualifikation Ende Jänner.
„Noch hat mir keiner die Hand geschüttelt und gesagt: ,Benji, gratuliere, du fährst zu den Olympischen Spielen – aber das ist nur eine Frage der Zeit“, meint Snowboard-Ass Benjamin Karl vor dem Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol selbstbewusst.
