Unfallspital schickt Oma (89) mit Brüchen heim

Auweh! Humpelnder Start ins neue Jahr für Svazek
Unfall zu Weihnachten
Tragischer Silvesterabend in Hallein (Salzburg): Im Stadtteil Rif stürzt eine 89-jährige Seniorin in ihrem Zuhause. Die Kinder helfen ihr, lassen sie ins Spital bringen. Wenige Stunden später wird die Patientin wieder nach Hause gebracht. Qualvolle Schmerzen und zwei Tage später versetzt eine neuerliche Spitalsuntersuchung die Betroffenen in Schockzustand ...
Mit Tränen in den Augen sitzt Herbert Fischnaller am Freitagvormittag am Küchentisch. Vor ihm ein Schriftverkehr mit dem Unfallkrankenhaus (UKH) und ein Befund einer Untersuchung seiner Mutter. Aber alles der Reihe nach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.