Unfallspital schickt Oma (89) mit Brüchen heim

Tragischer Silvesterabend in Hallein (Salzburg): Im Stadtteil Rif stürzt eine 89-jährige Seniorin in ihrem Zuhause. Die Kinder helfen ihr, lassen sie ins Spital bringen. Wenige Stunden später wird die Patientin wieder nach Hause gebracht. Qualvolle Schmerzen und zwei Tage später versetzt eine neuerliche Spitalsuntersuchung die Betroffenen in Schockzustand ...