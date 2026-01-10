Shop sperrte zu – „Post verschickte keine Infos“

Im beschaulichen Salzburger Adnet gibt es seit Neujahr keinen Postpartner mehr. Das haben längst nicht alle Bewohner mitbekommen. Sie standen vor verschlossenen Türen – und machen jetzt ihrem Ärger Luft ...
Gleich mehrere Adneter Bewohner meldeten sich dieser Tage bei der „Krone“. Sie alle standen beim örtlichen Postpartner vor verschlossenen Türen – dieser sperrte mit Jahreswechsel zu. Der Sozialverein Laube beendete zum 31. Dezember 2025 die Zusammenarbeit mit der Post, kündigte den langjährigen Mitarbeiter Andreas Prohaska.
Bürgermeister: „Es war anders ausgemacht“
Das Ende der Partnerschaft traf freilich nicht nur Prohaska – die Bewohner Adnets müssen künftig nach Hallein fahren, um ihre Pakete und Briefe aufzugeben oder abzuholen. „Es war anders ausgemacht – aber die Post hat leider keine Informationen an unsere Bewohner ausgeschickt“, ärgert sich Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP).
Dem widerspricht die Post AG selbst auf „Krone“-Anfrage. Man habe die Bevölkerung „entsprechend informiert“ und „vor Ort einen Aushang mit Überleitung in die derzeit nächste Postfiliale angebracht“. Trotz der Unstimmigkeiten arbeiten die Gemeinde Adnet sowie die Post derzeit gemeinsam an einer Lösung – die „Krone“ berichtete. Ziel ist es, künftig wieder einen Partnershop im Ort zu haben.
Noch härter als die Adneter trifft das Aus die Bewohner im Nachbarort Krispl. Auch sie müssen künftig für Postgeschäfte in Salzburgs zweitgrößte Stadt ausweichen. Hallein und Krispl liegen fast 20 Kilometer auseinander. Ortschef Martin Wallmann (ÖVP): „Auch bei uns hat die Post keine Infos versendet.“
