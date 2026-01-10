Shop sperrte zu – „Post verschickte keine Infos“

Dem widerspricht die Post AG selbst auf „Krone“-Anfrage. Man habe die Bevölkerung „entsprechend informiert“ und „vor Ort einen Aushang mit Überleitung in die derzeit nächste Postfiliale angebracht“. Trotz der Unstimmigkeiten arbeiten die Gemeinde Adnet sowie die Post derzeit gemeinsam an einer Lösung – die „Krone“ berichtete. Ziel ist es, künftig wieder einen Partnershop im Ort zu haben.