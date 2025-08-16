Das Farantfest wurde zum 25. Mal gefeiert

Das gesellige Beisammensein mit Speis und Trank, Musik und Tanz nach einer arbeitsreichen Woche im bäuerlichen Alltag – diese Ursprünglichkeit wird in Globasnitz gefeiert.
Das Farantfest feierte sein 25-jährige Bestehen. „Farant“ bedeutet wörtlich übersetzt „Feierabend“ und stand ursprünglich für das gesellige Beisammensein nach einer arbeitsreichen Woche im bäuerlichen Alltag.
Diese Ursprünglichkeit hat man sich in Globasnitz bis heute bewahrt. Beim Farantfest spiegelt sich die lebensfrohe Mentalität der Unterkärntnerinnen und Unterkärntner sowie ihre enge Verbundenheit zur Region und zu ihren Kulturschätzen wider.
Bürgermeister Bernard Sadovnik konnte neben zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Landeshauptmann Peter Kaiser betonte in seinen Grußworten die zahlreichen Vereine und landwirtschaftlichen Erzeuger, „die dieses Fest überhaupt erst möglich machen.“
Für Landesvize Martin Gruber „verbindet das Farantfest Leistung und Engagement mit Geselligkeit und Gemeinschaft.“
