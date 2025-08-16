Vorteilswelt
In Globasnitz

Das Farantfest wurde zum 25. Mal gefeiert

Kärnten
16.08.2025 15:00
Groß und Klein feierten das Farantfest in Globasnitz
Groß und Klein feierten das Farantfest in Globasnitz(Bild: Evelyn Hronek)

Das gesellige Beisammensein mit Speis und Trank, Musik und Tanz nach einer arbeitsreichen Woche im bäuerlichen Alltag – diese Ursprünglichkeit wird in Globasnitz gefeiert.

0 Kommentare

Das Farantfest feierte sein 25-jährige Bestehen. „Farant“ bedeutet wörtlich übersetzt „Feierabend“ und stand ursprünglich für das gesellige Beisammensein nach einer arbeitsreichen Woche im bäuerlichen Alltag. 

Diese Ursprünglichkeit hat man sich in Globasnitz bis heute bewahrt. Beim Farantfest spiegelt sich die lebensfrohe Mentalität der Unterkärntnerinnen und Unterkärntner sowie ihre enge Verbundenheit zur Region und zu ihren Kulturschätzen wider.

Bürgermeister Bernard Sadovnik konnte neben zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Landeshauptmann Peter Kaiser betonte in seinen Grußworten die zahlreichen Vereine und landwirtschaftlichen Erzeuger, „die dieses Fest überhaupt erst möglich machen.“ 

Zahlreiche Vereine und bäuerliche Erzeuger machen das Farantfest zu einem besonderen Erlebnis.
Zahlreiche Vereine und bäuerliche Erzeuger machen das Farantfest zu einem besonderen Erlebnis.(Bild: Evelyn Hronek)

Für Landesvize Martin Gruber „verbindet das Farantfest Leistung und Engagement mit Geselligkeit und Gemeinschaft.“

