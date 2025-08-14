Batterie im Altpapier löste Brand bei Loacker aus

Im ganzen Rheintal war die schwarze Rauchsäule am 7. August zu sehen. Entstanden war diese, nachdem in der Papierlagerhalle des Abfallwirtschaftszentrums in Götzis ein Brand ausgebrochen war. Wie die Polizei nun mitteilt, soll eine falsch entsorgte Batterie den Großbrand verursacht haben.
Kleine Ursache, große Wirkung – dieser Satz stimmt auch in Bezug auf den Großeinsatz der Florianijünger vergangene Woche in Götzis. Wie nun feststeht, war es eine nur wenige Zentimeter große Batterie, die den Brand ausgelöst hatte. Der Energiespeicher war im Altpapier entsorgt worden, in der Papiersortiermaschine des Abfallentsorgers entzündete sich dieser. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Förderbänder aus und sorgten in der Folge für eine massive Rauchentwicklung.
Eine Person im Spital
Ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Anrainer in den nahegelegenen Ortschaften wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Der Aufenthalt im Freien sollte auf eine möglichst kurze Zeit beschränkt werden. Die L203, die am Recyclingbetrieb vorbeiführt, musste wegen der Brandbekämpfungsmaßnahmen gesperrt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.