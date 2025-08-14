Batterie im Altpapier löste Brand bei Loacker aus

Kleine Ursache, große Wirkung – dieser Satz stimmt auch in Bezug auf den Großeinsatz der Florianijünger vergangene Woche in Götzis. Wie nun feststeht, war es eine nur wenige Zentimeter große Batterie, die den Brand ausgelöst hatte. Der Energiespeicher war im Altpapier entsorgt worden, in der Papiersortiermaschine des Abfallentsorgers entzündete sich dieser. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Förderbänder aus und sorgten in der Folge für eine massive Rauchentwicklung.