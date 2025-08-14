Vorteilswelt
Ursache geklärt

Batterie im Altpapier löste Brand bei Loacker aus

Vorarlberg
14.08.2025 11:25
Vergangenen Donnerstag waren die Florianijünger beim Großbrand in Götzis gefordert.
Vergangenen Donnerstag waren die Florianijünger beim Großbrand in Götzis gefordert.(Bild: Mathis Fotografie)

Im ganzen Rheintal war die schwarze Rauchsäule am 7. August zu sehen. Entstanden war diese, nachdem in der Papierlagerhalle des Abfallwirtschaftszentrums in Götzis ein Brand ausgebrochen war. Wie die Polizei nun mitteilt, soll eine falsch entsorgte Batterie den Großbrand verursacht haben. 

Kleine Ursache, große Wirkung – dieser Satz stimmt auch in Bezug auf den Großeinsatz der Florianijünger vergangene Woche in Götzis. Wie nun feststeht, war es eine nur wenige Zentimeter große Batterie, die den Brand ausgelöst hatte. Der Energiespeicher war im Altpapier entsorgt worden, in der Papiersortiermaschine des Abfallentsorgers entzündete sich dieser. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Förderbänder aus und sorgten in der Folge für eine massive Rauchentwicklung. 

Eine Person im Spital
Ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Anrainer in den nahegelegenen Ortschaften wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Der Aufenthalt im Freien sollte auf eine möglichst kurze Zeit beschränkt werden. Die L203, die am Recyclingbetrieb vorbeiführt, musste wegen der Brandbekämpfungsmaßnahmen gesperrt werden.

Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Brand in Feldkirch
84-Jähriger starb durch Rauchgasvergiftung
Bregenzer Festspiele
Wie im Märchen: Rossinis „La Cenerentola“
Ursache geklärt
Batterie im Altpapier löste Brand bei Loacker aus
Trainingstage in Rif
Jede Menge Spaß für die Ländle-Skicrosser
Verlässt Altach
Lukas Fridrikas wechselt zum Ligakonkurrenten
