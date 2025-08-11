Erleichterung in Mülln: Stadt eröffnet neues WC

Seit Montag gibt es in der Stadt Salzburg ein neues öffentliches WC: An der Müllner Hauptstraße unterhalb der Stiege auf den Mönchsberg entstand eine neue Toilette. Die Chance auf Erleichterung gibt es aber nur in der warmen Jahreszeit von 6 bis 22 Uhr.
Schon lange wird über ein neues öffentliches WC in Mülln im Bereich der Müllner Schanze diskutiert. Jetzt ist es soweit: Zwischen Mönchsberg und Salzach öffnete am Montag ein neues, kostenloses stilles Örtchen seine Pforten. Die Stadt hat mit der Nutzung eines ehemaligen Sanitärgewölbes unterhalb der Stiege zur Schanze eine kostenschonende Variante umgesetzt.
„Während die ursprüngliche Planung Kosten von knapp einer halben Million Euro vorsah, belaufen sich die Kosten für den neuen Standort auf nur 200.000 Euro brutto“, erklärt Tobias Fusban, Amtsleiter des städtischen Hochbaus.
Die neue Anlage ist barrierefrei und beherbergt ein WC, ein Urinal, ein Waschbecken sowie einen Wickeltisch. Geöffnet ist es von März bis November täglich von 6 bis 22 Uhr. Nachtschwärmer, die vom Müllner Bräu nach der Sperrstunde Richtung Altstadt schlendern, sollten sich also noch vor dem Abmarsch erleichtern.
„Mit dem neuen Standort der öffentlichen Toilette schließen wir eine wichtige Lücke in der Infrastruktur unserer Stadt“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.