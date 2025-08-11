Vorteilswelt
Lange Öffnungszeiten

Erleichterung in Mülln: Stadt eröffnet neues WC

Salzburg
11.08.2025 22:30
Zwischen Müllner Schanze am Mönchsberg und Salzach gibt es jetzt die Möglichkeit zur ...
Zwischen Müllner Schanze am Mönchsberg und Salzach gibt es jetzt die Möglichkeit zur Erleichterung.(Bild: Stadt Salzburg/Alexander Killer)

Seit Montag gibt es in der Stadt Salzburg ein neues öffentliches WC: An der Müllner Hauptstraße unterhalb der Stiege auf den Mönchsberg entstand eine neue Toilette. Die Chance auf Erleichterung gibt es aber nur in der warmen Jahreszeit von 6 bis 22 Uhr.

Schon lange wird über ein neues öffentliches WC in Mülln im Bereich der Müllner Schanze diskutiert. Jetzt ist es soweit: Zwischen Mönchsberg und Salzach öffnete am Montag ein neues, kostenloses stilles Örtchen seine Pforten. Die Stadt hat mit der Nutzung eines ehemaligen Sanitärgewölbes unterhalb der Stiege zur Schanze eine kostenschonende Variante umgesetzt.

„Während die ursprüngliche Planung Kosten von knapp einer halben Million Euro vorsah, belaufen sich die Kosten für den neuen Standort auf nur 200.000 Euro brutto“, erklärt Tobias Fusban, Amtsleiter des städtischen Hochbaus.

Die neue Anlage ist barrierefrei und beherbergt ein WC, ein Urinal, ein Waschbecken sowie einen Wickeltisch. Geöffnet ist es von März bis November täglich von 6 bis 22 Uhr. Nachtschwärmer, die vom Müllner Bräu nach der Sperrstunde Richtung Altstadt schlendern, sollten sich also noch vor dem Abmarsch erleichtern.

„Mit dem neuen Standort der öffentlichen Toilette schließen wir eine wichtige Lücke in der Infrastruktur unserer Stadt“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl. 

Salzburg

