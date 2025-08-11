Erleichterung in Mülln: Stadt eröffnet neues WC

Schon lange wird über ein neues öffentliches WC in Mülln im Bereich der Müllner Schanze diskutiert. Jetzt ist es soweit: Zwischen Mönchsberg und Salzach öffnete am Montag ein neues, kostenloses stilles Örtchen seine Pforten. Die Stadt hat mit der Nutzung eines ehemaligen Sanitärgewölbes unterhalb der Stiege zur Schanze eine kostenschonende Variante umgesetzt.